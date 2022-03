Sigue la invasión de comandos

¡Exige plazas cabecilla sindical!

Elegirá Estado al de Seguridad

Planean próxima Semana Santa

Sigue la invasión de comandos…Y aunque resulte inexplicable, pero la que se sigue demostrando que es tierra de nadie, o más bien del crimen organizado, es Caborca, y para prueba está que a esa localidad el pasado lunes por la noche ingresara ooootro grupo armado, para recorrer diferentes barrios y “levantar” a un número no determinado de personas, provocando un nuevo escándalo entre la población. ¡De ese pelo!

Así dan cuenta que estuvo esa enésima incursión del “Narco” en “Cabronca”, cuando se supondría que es una insegura y violenta ciudad que debería de estar blindada, después de que apenas el pasado 15 de febrero también la invadiera una convoy conformando por alrededor de cincuenta vehículos con sicarios armados hasta los dientes, con un saldo de dos muertos y varios privados de la libertad. ¡Pàcatelas!

Y es que al igual que en la ocasión anterior, de acuerdo a los reportes ventilados a través de las redes sociales, nuevamente el mencionado comando de pistoleros entró como “Juan por su casa”, como a eso de las 21.00 horas -9 de la noche-, para irrumpir en domicilios de las colonias Centro, Contreras y Ladrilleras, entre otras, y prácticamente “sacar de las greñas” a quienes terminaron secuestrando. ¡Así el dato!

Sin embargo y a pesar de los llamados de auxilio de los familiares de las nuevas víctimas de esa irrupción, de lo que es la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional, Policía Estatal y Municipal, como siempre ocurre, ni se vieron ni sus luces, por de todas no hacerse ni una, cuando por sentido común se intuye que a raíz de lo acontecido últimamente, mínimamente deberían tener retenes en los accesos. ¿Qué no?

Pero por lo que se ve y se vio, eso y más puede esperarse, porque a pesar de la gravedad de ese reiterado suceso, lo que es la Secretaría de Seguridad Pública estatal, de la que es encargada la inexperta de María Dolores del Río Sánchez, sólo se dignó a emitir un comunicado virtual de que ya habían tomado nota de esa nueva invasión, y de que ya se realizaban operativos coordinados con las demás corporaciones. ¡Ajà!

Es por eso de la impresión generalizada que hay, de que una vez más volvieron hacer oídos sordos y taparse los ojos ante esa presencia de “la maña”, derivado de las pugnas entre las bandas que se disputan esa plaza, y que también incluyen a las de Pitiquito, Altar y puntos circunvecinos, por de otra forma no entenderse el como los siguen dejando hacer y deshacer, por como llegan y simplemente imponen su ley. ¡Tómala!

Y más cuando a partir del allanamiento previo de esas mafias habían prometido reforzar la presencia policíaca y militarizada, dizque con el arribo de 200 elementos más, pero por lo visto solamente es de pura palabra, porque en la práctica nomás no se ve que estén actuando en consecuencia, de ahí que que cuanta razón tiene el alcalde caborquense, David Mier Nogales, de que a cada rato han estado siendo rebasados. ¡Palos!

¡Exige plazas cabecilla sindical!…Al que sì que le queda aquello de que, ¡ahora los patos le quieren tirar a las escopetas!, es al cabecilla del Sindicato Único de Trabajadores del Ayuntamiento de Hermosillo, Salvador Díaz Olguín, por la forma en que “por sus pistolas” ahora está exigiendo que les otorguen la basificación y sindicalización de 200 plazas vacantes a trabajadores eventuales. ¡De ese vuelo!

Pues por ese motivo a la clásica está advirtiendo que demandarán al Gobierno Municipal, dizque por la negativa de las autoridades de aprobarles esos puestos, bajo el argumento de que no hay presupuesto, al desde su muy convenenciero “juicio” manejar que es un derecho que tiene el trabajador, según esto porque así lo estipula el contrato colectivo de trabajo, pero pasando por alto que depende de las condiciones financieras.

O séase que partiendo de los dichos y las amenazas que ahora se carga “El Chava” Díaz, resulta y resalta que él quiere decidir a quién, cuándo y dónde se contrata a un nuevo burócrata, por la leonina canonjía de que cada vez que un empleado sindicalizado se jubila, presuntamente su plaza debe ser ocupada por un hijo del mismo, en aras de tener asegurada su plantilla sindicalizada, para seguir “jineteándola”. ¿Cómo ven?

Por esa razón es que Díaz Olguín está intentando “meter presión”, porque desde su visión las administraciones van y vienen, ocupando esas posiciones, y dejando fuera a su gente, al ventilar que la mayoría se canalizan a las áreas administrativas, pero no a las operativas, que son las que les interesan, con lo que se pone de manifiesto el porque está “respirando por la herida”, al querer mantener su “filón” sindical.

No obstante y por más que demande el ni tan Salvador, lo cierto es que esas contrataciones no dependerán de sus intereses sindicaloides, sino de las capacidades presupuestales del Municipio naranjero, como lo exhibe el que más que contratar han estado recortado personal, e incluso las basificadas que se habían asignado al final del trienio pasado, de ahí que menos para que exista un plan para esas innecesarias contratadas. ¡Zaz!

Elegirá Estado al de Seguridad…Quien finalmente casi casi dijo: ¡fuera simulaciones!, es el “Gober” Alfonso Durazo Montaño, como lo dejara ayer patentizado en su conferencia de prensa mañanera de los martes, al apuntillar que el nombramiento del Secretario de Seguridad debe ser responsabilidad exclusiva del Mandatario Estatal, a fin de garantizar la coordinación en las funciones en ese ámbito. ¡Ni más ni menos!

Tan es así que para “no darle muchas vueltas” a ese asunto, es que sostuviera que: “Debe corresponder exclusivamente al Gobernador del Estado la designación del titular de la Secretaría de Seguridad Pública. No podemos restringir al gobernador o a la gobernadora, si no le tenemos confianza al gobernador para que designe a su secretario de Seguridad, entonces no votemos por él”. ¡A ese punto su posicionamiento!

Con ese fin es que Durazo señalara que esa iniciativa ya fue presentada ante la Cámara de Diputados el 7 de febrero del año en curso, como parte de un paquete que incluye una serie de reformas a diferentes leyes, mismo que ya aprobaron por unanimidad el 22 del mismo mes, en lo que es la Comisión de Seguridad, pero sin que hasta ahora hayan definido cuándo procederán a votarlo en el Pleno, para que ya sea una realidad.

Aun así y por si quedaran dudas de que esa nueva modalidad para nominar a quien estará a cargo de la seguridad en la Entidad será por obra y gracia del Ejecutivo sonorense, es que ventilara que el lunes se reunió con los integrantes del Comité Ciudadano de Seguridad, en aras de “rebotarles” esa reformada, en la estuvieron de acuerdo, sin dejar de lado el que continuarán con su esquema de participación ciudadana.

Ya que sucedía que se fingía, o hacían la faramalla de que dicho Comité Ciudadano es el que proponía “al bueno” para labor, cuando la verdad que únicamente era una forma de ciudadanizar el perfil del elegido, cuando lo que se requiere es que el gobernante en turno ubique al mejor cuadro para esa importante chamba, de la que en parte depende la tranquilidad de los sonorenses, para que tengan una relación directa. ¡Mínimo!

Planean pròxima Semana Santa…Vaya que una vez que ya casi pasó la cuarta ola de Covid-19, sì que serán otra cosa las próximas “vagaciones” de Semana Santa, y para lo cual ya “le está midiendo el agua a los camotes” el alcalde, Antonio Astiazarán, y para seña está el que acaban de tener una reunión de planeación, y es que lo que es hoy ya será el famoso Miércoles de Ceniza con el que inicia la Cuaresma.

Porque partiendo de lo proyectado para este año, si bien no tienen pensado el restringir el acceso de visitantes a las playas y lugares turísticos de la zona rural, lo que mucho dependerá del cómo esté el semáforo epidemiológico estatal para mediados del venidero mes de abril, pero en base a lo adelantado por Astiazarán Gutiérrez, sí contemplan implementar restricciones vehiculares en las áreas turísticas. ¡Qué tal!

Con todo y eso no sería nada comparado con las limitaciones que hubo en los dos últimos años, como resultado de esa pandemia, cuando la cantidad de paseantes fue por demás controlada, al sólo permitirse aforos del 50%, o la mitad, lo que ocasionó que comerciantes y restauranteros de lugares como Bahía de Kino se manifestaran y solicitaran a las autoridades que permitieran el ingreso de más turistas. ¡A ese grado!

Si se toma en cuenta que se llegó al punto en que a los vacacionistas que se animaron a salir con todo y esa enfermedad, se les tuvo que solicitar hasta una prueba negativa de coronavirus para poder ingresar a los diferentes centros de recreo, la cual debían realízasela 72 horas antes, eso como parte de una estrategia preventiva para evitar más contagios, por como estaban de graves las cosas en esos tiempos. ¡Ups!

Es por lo que Astiazarán está previniendo para no lamentar, al señalar que: “Tuvimos una reunión con más de 15 dependencias y cada una se hará cargo de los respectivos programas y operativos relativos a la temporada en los temas de seguridad, salud, limpieza, recolección y otro tipo de actividades artísticas y deportivas”, porque la idea es tener un mayor control y atención al turista, pero cumpliendo con los protocolos. ¡Órale!

Correo electrónico: [email protected]