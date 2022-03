Topan costo de la legalizada

¡No tienen lado los jubilados!

Ahora hasta fusila el “Narco”

Dejan que desear buscadoras

Topan el costo de la legalizada…Y como lo prometido es deuda, por fin se acabó la espera, luego de que en la edición dominical del Diario Oficial de la Federación se emitiera la modificación al decreto que entró en vigor el pasado 19 de enero para la regularización de los “autos chuecos”, a fin de quitar los cobros por servicios aduanales y que la legalizada “salga” en $2 mil 500 pesos como se había anunciado. ¡Órale!

Así está ese cambio que también tendrá un agregado, como es el que ahora se incluyera de manera extra a Sinaloa y Zacatecas, con lo que serán 12 Estados los beneficiados con esa regularizada de vehículos de procedencia extranjera, como son las de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Michoacán de Ocampo, Nayarit, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas. ¡De ese pelo!

En lo que es una adecuación para llevar a cabo esa mexicanización de los también llamados “carros chocolates”, la cual tendrá una vigencia hasta el 20 de septiembre del presente año, y será para aquellas unidades usadas cuyo número de Identificación Vehicular corresponda al de fabricación o ensamble en México, Estados Unidos o Canadá, y que para el 19 de octubre del 2021 ya se encontraban en el País.

O séase que con con eso se echan por tierra las versiones que surgieran, de que también se legalizarían los “carruajes” de procedencia japonesa, china y de por aquellas lejanas tierras, porque sólo “entrarán” los que inicien con numeración 1, 2, 3, 4 y 5; mientras que lo que sí se mantiene es el año y modelo, que es del 2017 hacia atrás, por lo que así les están aclarando el dato a todos los propietarios. ¡Ni más ni menos!

Aunado a que adelantan que al sacar de la jugada a las empresas aduaneras el proceso será más rápido, o sin tanta burocracia, al manejarse que los interesados en realizar el trámite de importación del automóvil deberán llenar un formulario emitido en línea, en el que acreditará que no cuenta con antecedente de robo o comisión de algún delito, y que es en la página www.sat.gob.mx/aduanasPortal/Paginas/index. ¿Cómo ven?

Para el caso y por la misma forma virtual deberán pagar los $2 mil 500 “del águila” que costará esa “enderezada”, eso una vez que el Registro Público Vehicular (Repuve) reciba el papeleo vía electrónica, o en los módulos establecidos en las Entidades, para luego remitirse a la Agencia Nacional de Aduanas de México, y con cuyo envìo de la documentación se tendrá acreditada la importada y legal estancia. ¡Qué tal!

Con ese fin adelantan que las oficinas de Repuve en Hermosillo estarán ubicadas en el Centro de Usos Múltiples (CUM) y la Agencia Fiscal del Parque Industrial, por lo que ya sabrán las “filotas” que empezarán a formarse, una vez que empiece a aterrizarse esa nueva decretada que acaba de ajustarse, porque lo que es hasta ahora, todo había sido confusión, y lo seguirá siendo, hasta que no detallen el de a cómo quedó.

Y tan todo estaba en veremos, o en el aire, que lo que es el gobernador Alfonso Durazo Montaño ya había estado haciendo su parte para transparentar y facilitar esa nacionalización, al punto de que hasta firmara un acuerdo con la Asociación Nacional de Agentes Aduanales, entre otras cosas para que respetaran el precio inicial estipulado por las autoridades federales, y que es en lo que finalmente estará quedando. ¡Así el dato!

Es por lo que ayer mismo el “Gober” dijera que: “He dado instrucciones a la Secretaría de Hacienda para que por parte del estado no haya cargos de este trámite de tal manera que podamos quedarnos en los dos mil 500 pesos o dos mil 600 pesos”, además de que los lugares donde podrá realizarse esa tramitología serán Nogales, Agua Prieta, Hermosillo, Guaymas y Obregón. ¡De ese vuelo!

¡No tienen lado los jubilados!…Quienes se està confirmando que nomás no tienen lado y por el contrario se han seguido ensoberbiado y “montado en su macho”, son los jubilados y pensionados del Ayuntamiento de Hermosillo, a la hora de exigir que les restituyan una serie de prestaciones que eran ilegales, y para prueba està el que ayer clausuraron simbólicamente la Tesorería Municipal de la avenida Veracruz.

Al ser una enésima protesta con la que nuevamente provocaron un caos vehicular, luego de que la par bloquearon el crucero de Veracruz y Reyes, en un horario en el que hay más tráfico, como es a las 8:00 horas, por lo que ahí tienen que “los chines y jotas” no se hicieran esperar contra un grupito de manifestantes azuzados por un tal Jorge Encinas Gámez, por lo que de nuevo “se echaron a Juan Pueblo encima”. ¡Zaz!

Pues así estuvo la respuesta de Encinas Gómez y sus incondicionales, ante el llamado que les hiciera el alcalde, Antonio Astiazarán, para sugerirles el no afectar a terceros con el cierre de calles como lo han venido haciendo desde hace más de un mes, y que en vez de ello esperen al fallo que dicten los tribunales, tocante a si deben restituirles sus vale$ de de$pen$a, apoyo para el pago de la “luz” y gastos médicos, entre otros.

En esos términos está esa belicosa postura con la que están demostrando que no hay “pìor” sordo que el que no quiere oír, si se toma en cuenta las veces en que Astiazarán Gutiérrez les ha reiterado que no puede seguirse fomentando esa ilegalidad, después del que el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) les determinara que está fuera de la ley el otorgarle esos beneficios a los empleados retirados. ¡Palos!

Sin embargo como no hay otra “razón” más que la de ellos, es que “a chaleco” quieren que les repongan esos bonos que sólo son para los trabajadores en activo, porque de lo contrario ya sería incurrir en un desvío, como había venido ocurriendo, y que es lo que no han querido entender porque no les conviene, pero con todo y eso lo que es al “Toño” Astiazarán lo ampara el marco legal, por encima de los gritos y sombrerazos que se traen.

Ahora hasta fusila el “Narco”…Ahora sì que cuando ya creìa haberse visto todo en materia de inseguridad, resulta que en la comunidad de San José de Gracia, en los límites de Michoacán y Jalisco, ocurrió lo que ni en la guerra entre Rusia y Ucrania, cuando un comando irrumpió el domingo en un velorio, sacando a una veintena de personas para colocarlas contra una pared y fusilarlas, con un saldo de 17 muertos.

A ese grado estuvo el atentado por parte del crimen organizado, en lo que es una masacre que habría tenido lugar en una región donde el Cártel Jalisco Nueva Generación mantiene el control, de ahí que ya es visto como un acto de venganza, y que por algo es el escándalo nacional del momento, porque nunca que se había llegado a tanto, o al menos que hubiera sido grabado y se volviera viral en las redes sociales. ¡Vòitelas!

Toda vez que el multihomicidio fue filmado por habitantes del lugar, y en el video se observa la manera en la que las víctimas son formadas afuera de un domicilio particular y obligadas a levantar las manos, al tiempo que sujetos armados con fusiles de asalto preparan sus armas y apuntan desde la acera de enfrente y abren fuego en su contra, para después limpiar el lugar y llevarse los cadáveres, lo que está de no creerse. ¡Ñàcas!

Es por eso que de entrada el “Prejidente”, Manuel López Obrador, pidiera esperar las investigaciones de esa supuesta fusilada, dizque porque hasta ese instante se tenían evidencias de un enfrentamiento, pero no los cuerpos, dejando la duda de que pudiera tratarse de una información manipulada, pero a la vez expresando que deseaba: “De corazón que no sea como los medios de comunicación lo dieron a conocer”. ¡Ajà!

Aunque en contraparte lo que es el Ayuntamiento de Concepción de Buenos Aires, Jalisco, de inmediato lanzó una alerta ante ese hecho de violencia, y le pidió a sus habitantes resguardarse en sus hogares y evitar salir si no es necesario, después de esa matazón en un funeral, por como los distintos niveles de gobierno han sido rebasados por el hampa, que ni en los peores tiempos de Iraq y Afganistán, por decir algo. ¡Tómala!

Dejan que desear buscadoras…La que es evidente que es màs mediàtica que otra cosa, es la denominada Brigada Internacional de Búsqueda que comenzara el pasado 18 de febrero, para concluir el venidero 4 de marzo, y en la participan 180 personas de siete grupos de Sonora y varios países de Latinoamérica, y que es auspiciada por Colectivo Buscadoras por la Paz, que promueve Cecilia Delgado.

Si se analiza que a casi de una quincena de que iniciaran con esos rastreos de personas desaparecidas en las zonas de Nogales, Puerto Peñasco y Sonoyta, solamente habían encontrado los restos de cinco cuerpos, y dos personas más con vida en Mexicali, que es donde ayer todavía continuaban con sus trabajos de campo, para por la tarde-noche trasladarse a Tecate, donde seguirían buscando a gente reportada como perdida. ¡Dicen!

A ese grado de intrascendentes han sido los resultados de Delgado Grijalva y quienes la han estado acompañando en esa misión a todas luces sin ton ni son, cuando generalmente con lo que se guían, es por los “pitazos” anónimos que “les dan el norte” de donde hay enterrados, de ahí que hasta hicieron una alharaca con dos individuos de Honduras y Estados Unidos que se encontraron deambulando en la Capital mexicalense.

Más menos así consideran que está ese fiasco, por la forma en que han cambiado la táctica de esas buscadas, cuando tradicionalmente las basan en los llamados que les hacen, para ubicarles donde hay posibles fosas clandestinas, pero todo hace indicar que ahora lo único que quieren es acaparar son reflectores, por las pugnas que se sabe que hay entre las diferentes agrupaciones que tienen presencia por estos lares. ¿Será?

