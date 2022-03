Se une Ortiz a lista de jugadores a técnicos dentro de Las Águilas

Fernando Ortiz se une a la larga lista de ex futbolistas azulcremas que se convirtieron en entrenadores del América, como son los casos de Carlos Reinoso y Alfredo Tena.

El argentino fue anunciado este jueves como interino tras la salida de Santiago Solari y de cara al partido del sábado contra Monterrey y los siguientes juegos. «El Tano» jugó para las Águilas en el Clausura 2009.

Rafael Garza Gutiérrez «Récord», uno de los fundadores del América, fue defensa central como futbolista y después tomó las riendas como técnico, en donde ganó los títulos de Liga en las temporadas 1924-25 y 1925-26, cuando el futbol mexicano todavía era amateur.

Sin duda el caso más emblemático es el de Carlos Reinoso, al que muchos consideran el mejor extranjero en la historia del equipo. El chileno fue campeón como jugador, pero también tiene el honor de haber ganado el campeonato como DT en la única Final de Primera División en la que las Águilas y las Chivas han chocado, la de temporada 1983-84.

Otro timonel histórico fue Nacho Trelles, hasta ahora el más ganador en la historia del balompié nacional (empatado con Ricardo Ferretti en 7 Ligas), y el cual entre 1943 y 1946 estuvo en el banquillo del América.

Carlos de los Cobos jugó para el club entre 1976 y 1989, mientras que siete años después también dirigió al equipo.

Gonzalo Farfán fue uno de los delanteros del América entre 1984 y 1994, incluso material de Selección Mexicana. Ha sido interino del cuadro azulcrema en 1997 y en 2000.

Hazaña de Juan Antonio Luna

Juan Antonio Luna también es gratamente recordado por los títulos en la década de los 80, pero quizá más porque entró al quite como interino de las peores Águilas de la historia, que culminaron el torneo Clausura 2008 como sotaneras, pero que en Copa Libertadores lograron el llamado «Maracanazo» al vencer en Octavos 3-0 al Flamengo de Brasil, para un 5-4 global bajo la conducción de «El Cabezón».

Alfredo Tena, el llamado «Capitán Furia», es otro de los símbolos azulcremas que ha dirigido al equipo. Es uno de los mexicanos más determinantes en la historia del club. Como jugador ganó 6 títulos de Liga, mientras que como técnico no tuvo los mismos alcances cuando encabezó al cuadro capitalino entre 1999 y 2000, así como en 2011.

De hecho, a Tena le tocó vivir de cerca la última gran crisis del equipo. Estuvo como interino en la recta final del Apertura 2011, pero no recibió la oportunidad de continuar en la nueva gestión de Ricardo Peláez, quien apostó por Miguel Herrera, un DT sin pasado azulcrema como futbolista.

Óscar Ruggeri, campeón del mundo en México 1986, es otro de los que tienen historia como jugador (1993-94) y estratega (2004) del cuadro más ganador del País.

Ahora es «El Tano» Ortiz quien tratará de convencer a la dirigencia de que puede ser algo más que un técnico interino en el América.