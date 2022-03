Se queda Tri Femenil Sub-20 con subcampeonato

Michelle Cooper al minuto tres marcó la primera anotación del partido y que habría de definir el rumbo del mismo, mientras que Talia DellaPeruta marcó el segundo tanto por la vía penal, al 43′

La Selección Mexicana Femenil Sub-20 no pudo reponerse a un gol de vestidor y perdió 2-0 contra Estados Unidos, en la Final del Campeonato de la Concacaf.

Michelle Cooper al minuto tres marcó la primera anotación del partido y que habría de definir el rumbo del mismo, mientras que Talia DellaPeruta marcó el segundo tanto por la vía penal, al 43′.

Así Estados Unidos se alzó con el título y refrendó su condición de favorito, más allá de que el Tricolor dejó grandes sensaciones en el campeonato celebrado en República Dominicana.

De hecho, hasta antes de este partido el cuadro estadounidense había marcado en promedio ocho goles por partido.

México llegaba invicto también al compromiso. Las dirigidas por Maribel Domínguez habían conseguido el pase a la Copa del Mundo tras vencer en Semifinales al otro favorito, Canadá, mientras que esta vez jugaron al tú por tú ante uno de los representativos más poderosos del mundo.

Natalia Mauleón coqueteó con el gol en un par de ocasiones, pero se topó con una atinada guardameta.

El Tri tiró 10 veces a gol, contra 12 de Estados Unidos. También en manejo de pelota estuvo equilibrado el juego, con 356 pases de las estadounidenses contra 305 de las mexicanas La directora técnica Maribel Domínguez había expresado su deseo de poner la «cerecita» al pastel tras un extraordinario torneo, en el que el Tricolor no desmerece a pesar de la derrota en la Final.

Ahora la Selección Mexicana se alistará para el Mundial Sub 20,, a celebrarse en Costa Rica del 10 al 28 de agosto.