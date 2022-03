Se lleva CODA el Oscar como Mejor Película

La cinta en la que participa el mexicano Eugenio Derbez promueve la inclusión de las personas sordas

Si hay una cinta que podría aprovecharse del exceso de dramatismo de la favorita esa era «CODA«, la que muchos veían como el «Green Book» de este año y lo logró: se llevó el Oscar a mejor película.

El filme, un remake de la francesa «La familia Bélier» que Apple TV+ adquirió por 25 millones de dólares tras su triunfo en Sundance, ganó en los premios de los sindicatos de productores, actores y guionistas.

Su reparto, mayoritariamente sordo, y su argumento, sobre una hija de padres sordos con talento para la música, rellena muchas de las casillas de diversidad que tanto gustan a los Óscar de esta década.

El drama familiar «CODA» sorprendió a muchos en su ascenso de película independiente a favorita para el mayor premio de Hollywood, pero no a Philippe Rousselet que produjo la exitosa cinta… dos veces.

«CODA» se centra en la adolescente Ruby, hija de padres sordos, dividida entre ser el vínculo de comunicación entre su familia y el mundo exterior e irse de casa a perseguir su sueño de ser cantante.

La ganadora al Óscar a mejor película de este domingo es una adaptación de «La Famille Bélier», cinta francesa de Eric Lartigau, que fue un éxito en su país superando más de tres millones de espectadores en los cines en su estreno en 2014.

Will Smith el Mejor Actor

El actor Will Smith, quien protagonizó el momento incómodo de los Oscar, ganó el premio a Mejor Actor por su papel en la película Rey Richard: una familia ganadora.

Minutos antes el actor se volvió tendencia en redes sociales tras viralizarse el momento en que golpeó al presentador Chris Rock en el escenario, luego de que este hizo una broma sobre el cabello rapado de su esposa Jada Pinkett Smith, quien sufre alopecia.

Entre lágrimas, Will Smith agradeció el Oscar y pidió disculpas a la Academia, a quienes dijo «espero que me vuelvan a invitar».

Jessica Chastain, la Mejor Actriz

Jessica Chastain se coronó como Mejor Actriz por su trabajo en Los ojos de Tammy Faye.

La actriz superó a Kristen Stewart que competía por Spencer, Penélope Cruz por Madres Paralelas, Olivia Colman por La Hija Oscura y Nicole Kidman por Being the Ricardos.

En su discurso, Chastain pidió por no dividir a la sociedad, al contrario, unirse lo más que se pueda y a recordarles a aquellos que se sienten solos que no lo están.

«Gracias a la academia definitivamente no estaría aquí sin todo el trabajo en equipo. Muchas gracias Nicole y Penélope las amo tanto y estar incluida en la misma conversación con ustedes es un honor.