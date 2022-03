Se incorpora Hunter Greene a cuerpo de abridores

Hunter Greene ha descifrado cómo entrar a la rotación de apertura de temporada de los Rojos de Cincinnati.

La segunda selección general del draft de 2017 alcanzó las 104 mph con su bola rápida en Triple-A la temporada pasada y podría ser uno de los novatos más emocionantes del béisbol este año. El derecho lanzará detrás del abridor del día inaugural, Tyler Mahle, durante una serie de fin de semana contra los campeones de la Serie Mundial, los Atlanta Braves.

El mánager David Bell le informó a Greene que había llegado al equipo el martes y Cincinnati lo anunció el miércoles.

«Todavía no tengo palabras. Lo supe ayer, pero tenía que mantenerlo en secreto. Se lo dije a mi familia», dijo Greene. «Se trabajó mucho en esto. Hubo tantos obstáculos, tantos altibajos, pero no será la última vez que me enfrente a la adversidad. He aprendido muchas lecciones de vida. Tenía que crecer bastante rápido para algunas cosas».

Mahle lanzará el primer partido el jueves 7 de abril, con Reiver Sanmartín y Vladimir Gutiérrez el viernes y el sábado. Greene, de 22 años, recibe la pelota para su debut en las Grandes Ligas en el final de la serie el domingo.

Greene se perdió toda la temporada 2019 debido a la cirugía Tommy John, pero parecía estar en plena forma el año pasado, cuando tuvo marca de 10-8 con efectividad de 3.30 y 139 ponches en 106 1/3 entradas entre Double-A Chattanooga y Triple-A Louisville. .

Ha lanzado tres entradas en blanco en dos salidas esta primavera, ponchando a tres sin permitir una base por bolas.

«Hunter tenía mucha confianza en que llegaría este día, pero sigue siendo un sueño hecho realidad», dijo Bell. «A veces, para un tipo como él, puede ser más difícil con las expectativas».

Greene dijo que está ansioso por enfrentarse a los campeones de la Serie Mundial y también emocionado de enfrentarse a la potente alineación de Los Angeles Dodgers en su segunda apertura. Su única decepción: es probable que su segunda salida sea el 16 de abril, lo que significa que Greene, un nativo de Los Angeles que es negro, no podrá lanzar en el Día de Jackie Robinson por aproximadamente 24 horas.

«Eso significaría el mundo», dijo. «De hecho, estaba preguntando si podía quedarme con esa camiseta. Pagaría lo que me pidieran. Es solo un momento histórico. Espero que algún día en el futuro una de mis fechas de inicio sea ese día».

«Es uno de mis ídolos, en realidad mi único ídolo del béisbol. Siempre lo he admirado. Fue un gran modelo a seguir para el juego y para la vida».

Cincinnati comenzará el año con una de las rotaciones con menos experiencia de las Grandes Ligas, con 123 aperturas en Grandes Ligas combinadas. Los Reds no han nombrado a un quinto abridor, pero podría ser el novato Nick Lodolo. Luis Castillo y Mike Minor van a empezar la temporada en la lista de lesionados.

Lodolo, la primera opción de los Reds en el draft de 2019, todavía está en la lista, pero agregarlo requeriría que los Reds le hicieran un lugar en la lista. Tony Santillán trabajará desde el bullpen. Estaba compitiendo por la rotación y lanzó bien esta primavera.