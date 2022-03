Se estancan negociaciones entre Conalep y sindicato

Indican que desde octubre pasado se entregó el pliego petitorio a las autoridades del plantel, pero a la fecha solo hay un avance del 15 por ciento en esta revisión contractual

Sin avance las negociaciones de la revisión contractual entre el Sindicato de Trabajadores Académicos de Conalep (Sintaceptes) y las autoridades del colegio para evitar un estallamiento de huelga el próximo 2 de mayo.

Así lo dio a conocer la secretaria general del sindicato, Ramona Risk Fontes, quien señaló que solicitaron nuevamente la intervención de autoridades de la Secretaría del Trabajo ya que consideran que el Colegio se encuentra a la deriva.

La fecha de estallamiento de huelga estaba programado para el día lunes 14 de febrero, pero a petición de las propias autoridades del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica se prorrogó para el mes de mayo para encauzar las negociaciones, ante una falta de dirección.

Pese a la situación que existe de desconocimiento con el director general, indicó que se está trabajando con una comisión del propio Colegio, pero no han presentado ninguna propuesta al sindicato.

“Después de conceder la prórroga solicitada es como si hubieran descansado porque la verdad no habido reunión, las reuniones que se han tenido han sido totalmente estériles y estamos a la espera. Ya acudimos de nueva cuenta a la Secretaría del trabajo pidiéndole la intervención porque el colegio está absolutamente a la deriva”, dijo.

Risk Fontes señaló que desde octubre pasado se entregó el pliego petitorio a las autoridades del plantel, pero a la fecha solo hay un avance del 15 por ciento en esta revisión contractual.

El sindicato está solicitando un incremento del 20 por ciento general en razón de que tienen el tabulador más bajo con referencia a otros subsistemas del Estado, además de un incremento en prestaciones ligadas al salario, la regularización de la seguridad social del Issste, entre otras cláusulas de interés para generar ambientes laborales acordes.

La líder sindical, dijo que están solicitando que en las reuniones del plantel asistan representantes de la Secretaría de Educación, Gobierno del Estado, Secretaría del Trabajo, y Hacienda, y de la Junta de Conciliación y Arbitraje para lograr los acuerdos y evitar un estallamiento de huelga.

“La próxima semana tenemos audiencia en la Junta de Conciliación y otra vez va a ser en ceros, lo que nos preocupa a nosotros es que se marcó un estallamiento muy holgado para el dos de mayo pero no están tomando en cuenta qué se atraviesan los 15 días de Semana Santa y eso nos va a hacer falta de tiempo si no nos hemos sentado aún, porque son muchas las cláusulas que no se han revisado, y lamentablemente no hay personal que entienda y que quiera sobretodo entrarle a la problemática”, recalcó