Se afianza Pachuca en el liderato

Cruz Azul perdió el invicto como visitante en este torneo Clausura 2022 tras caer 1-0 ante el líder Pachuca.

La Máquina, que no arrancó con sus mejores jugadores, lo pagó caro y no pudo recomponer el camino ante los Tuzos, que treparon a la cima, con 25 unidades, luego que habían soltado el liderato por unas horas, tras el triunfo de Tigres.

Al club hidalguense le bastó un gol de Erick Sánchez, al 18′, para mantenerse en lo más alto de la clasificación, además de que hilvanó cinco triunfos.

El conjunto cementero batalló para generar peligro pese a que tuvo la posesión, pero sufrió por las bandas para detener al local y terminó con uno menos tras la expulsión de su goleador Juan Escobar, al 85′.

Fue Kevin Álvarez quien se coló por la banda derecha antes de ceder a Sánchez, cuyo primer remate fue tapado por un rival, pero en su contrarremate cruzado logró vencer al portero Sebastián Jurado, quien repitió en el arco debido a que Jesús Corona sigue lesionado.

La noche pudo ponerse peor para Cruz Azul si el silbante Brian Omar González hubiera pitado una clara plancha de José Joaquín «Shaggy» Martínez sobre Romario Ibarra, al 24′.

Ibarra no pudo continuar y abandonó la cancha 2 minutos más tarde.

Los celestes se salvaron al 38′, con un disparo cruzado de Avilés Hurtado que pasó cerca de la portería.

La Máquina pudo igualar al 69′, cuando Santiago Giménez remató con el arco abierto, luego que el arquero Óscar Ustari ya había salido, pero voló el esférico por encima del travesaño.

Hasta que un frustrado Escobar llegó a empujar a Víctor Guzmán y vio la segunda amarilla, dejando a La Máquina en desventaja numérica.

Pachuca tiene contundencia y es líder del Clausura 2022, mientras que Cruz Azul se va a la Fecha FIFA con un mal sabor de boca, quedándose con 17 unidades en el puesto 5 de la clasificación.