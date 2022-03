Revelan factores que generan crisis en AguaH

Aseveran que persiste un mal aprovechamiento del agua, rezago en la medición y fallas en la conducción del organismo operador

El mal aprovechamiento del agua, el rezago en la medición y las fallas en la conducción del organismo operador, son algunos de los factores que han llevado a que este 2022 exista una crisis del agua en Hermosillo, reconoció la organización Hermosillo ¿Cómo Vamos?.

En el marco del Día Mundial del Agua, integrantes de la mesa temática de agua, presentaron el documento “Crisis, Retos y Oportunidades de la Gestión del Agua en Hermosillo”, en el cual advierten que la capital de Sonora enfrenta una situación crítica en la gestión del recurso hídrico.

El investigador de El Colegio de Sonora, con especialidad en Políticas Públicas y Planeación, Nicolás Pineda Pablos, señaló que este documento tiene el propósito de ofrecer, desde la ciudadanía, un ejercicio de retrospectiva y diagnóstico sobre la gestión del agua a nivel municipal, y plantea propuestas orientadas a fortalecer la capacidad institucional del organismo para que responda a los desafíos del manejo del agua.

“Yo pudiera resumir la crisis en tres niveles, en tres perspectivas: la crisis medioambiental, Hermosillo está teniendo un patrón de consumo de agua que no es sustentable, extrae demasiada agua, estamos comprometiendo el futuro de la ciudad y de nuestros hijos y esto no es muy lejos, es a corto plazo, la ciudad extrae demasiada agua.

«Ya hablamos de déficit en los acuíferos de El Zanjón, La Victoria y Mesa del Seri, hablamos también de la fragilidad de cómo se conduce el agua del acueducto independencia y como es muy probable que pudiera llegar a un nivel la presa del Novillo donde ya no se pueda extraer agua”, precisó.

Otro factor es la crisis de la gestión, ya que el agua que usa no se aprovecha correctamente, actualmente se pierde el 56 por ciento del agua que se extrae a un alto costo, y solamente se aprovecha el 44 por ciento, hay un alto porcentaje de casas y domicilios donde no se paga por ese servicio e incluso que no tienen medidores, pues se estima que solo un 40 por ciento tienen medidor.

Además mencionó que en los últimos 10 años el consumo de agua se ha incrementado de 378 litros por día en el 2010 a 411 litros por habitante en el 2020, e incluso en Agua de Hermosillo se ha vivido en los últimos 20 años una crisis institucional donde quienes la han dirigido el organismo no han cumplido con el marco jurídico existente.

Resaltó que la prioridad para Hermosillo es eficientar el uso del agua y para ello requiere mejorar su marco institucional, de lo contrario, no habrá agua que alcance; segundo, cobrar y medir el agua; tercero, rehusar el agua residual tratada; cuarto, acueductos río arriba, y como última opción, una desaladora.

“Yo pienso que no es opción desalar agua en una ciudad que está ubicada a 220 metros sobre el nivel del mar a 120 kilómetros de la Costa, no es solución y que nosotros sigamos derrochando el agua, el Acueducto era solución para 20 o 25 años, llevamos ocho y ya se está acabando, no podemos poner una manguera y dejarla abierta en la ciudad, entonces yo lo veo muy remoto, muy costoso, no es recomendable si no cuidamos el agua”, enfatizó.