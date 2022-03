Remonta Real Madrid al PSG con tres goles de Karim Benzema

Perdían por dos goles, pero están en Cuartos de Final de la Champions League tras vencer 3-2 al Paris Saint-Germain

El francés Karim Benzema marcó un hat-trick y le robó los reflectores a su compatriota Kylian Mbappé en la épica remontada del Real Madrid que perdía por dos goles, pero que está en Cuartos de Final de la Champions League tras vencer 3-2 al Paris Saint-Germain.

El Estadio Santiago Bernabéu vivió otra noche memorable en la competencia, en la que el jugador con el que sueñan parecía darles la puntilla con su gol al 39′, el que ponía la enorme losa del 2-0 global, pero en la que los rescató un futbolista que ya tienen en casa.

Benzema anotó al 61′, 76′ y 78′. Acudió al rescate del rey de Europa, del equipo que tienen 13 Orejonas y que aumenta la ilusión de la 14, ante un club estado al que no le han servido todos los petrodólares del mundo para conquistar este torneo.

Todo mundo hablaba de Mbappé, ese por el que el PSG rechazó casi 200 millones de euros del Madrid y quien al 39′, tras un fenomenal pase de Neymar, espantó con su velocidad a David Alaba y venció a Thibaut Courtois con un disparo a primer poste.

El francés campeón del mundo había sido el más peligroso del cuadro parisino en el primer tiempo, ese en el que Benzema respondió con tres remates de gol, dos de ellos de cabeza.

En el complemento el PSG no tenía problemas, en apariencia. De hecho, Mbappé había hecho un gol de bandera con una finta que le rompió la cintura a Thibaut Courtois, pero el árbitro marcó el fuera de lugar.

Fue el portero Ginaluigi Donnarumma quien revivió al Real Madrid.

Al 61′, el portero italiano y quien dejó en la banca a Keylor Navas, cometió el oso de la noche al perder el balón ante la presión de Benzema y después al ser incapaz de desviar el disparo del propio francés, asistido por Vinicius Junior.

El Madrid apeló a su ADN, ese que todo el dinero del mundo no puede comprar. Por eso Benzema empató el global a pase de Modric, y tras un desvío de Marquinhos.

El Bernabéu era un manicomio, pero faltaba lo mejor. Los blancos recuperaron el balón apenas en la reanudación, Rodrygo cedió a Vinicius y otra vez Marquinhos punteó la pelota, pero en dirección a un letal Karim, quien superó a Raúl González en el segundo lugar de goleadores madridistas en esta competencia.

El Real Madrid demostró por qué domina, por mucho, esta competencia; el PSG acabó con otro sueño de levantar la Orejona.