Relata Luis de Alba «algunas andanzas»

El comediante recordó que hace varios años tomaba algunas copas de alcohol antes de sus shows para «alivianarse»

Luis de Alba, uno de los comediantes más queridos de México, cumple 77 años.

Aunque ha sido un hombre muy exitoso en el mundo del espectáculo nacional, también pasó por episodios oscuros, algunos relacionados con el alcohol.

En entrevista, Luis de Alba recordó que en la Lagunilla había un grupo llamado «el escuadrón de la muerte» conformado por jóvenes que se reunían en la calle para consumir grandes cantidades de alcohol.

«Primero a tomar una copita normal, y que el baile… Ni siquiera en la Lagunilla que estaba el escuadrón de la muerte, ahí enfrente de Juan Álvarez, en la calle de Allende hay un grupo que se junta en el suelo y consiguen para comprar alcohol o alguien pone una botella… ellos consiguen. Y van teniendo grados como militares, el capitán, el sargento, según vayan entrando, así hasta general. Y cuando se mueren les hacen guardia”.

Luis de Alba no perteneció al escuadrón de la muerte, pero les llevaba su botella.

El comediante comenzó a tomar en las fiestas durante la universidad, pero con el tiempo empezó a tomar con mayor frecuencia para ser menos penoso.

«Es una transición que de no tomar, acostumbraba a ir a una fiesta, me gustaba, me ponía alegre, lo que nos pasa a todos, disfrutas del alcohol, y luego ya te hace falta para quitarte inhibiciones como hablar con muchachas, bailar. Y vas cayéndole”.

Asimismo, recordó que en ocasiones se embriagaba antes de sus funciones, lo cual los espectadores se daban cuenta.

«Me pasó a mí y a muchos también. Y al rato te hace falta un trago para eso, o saliendo del teatro, o en el mismo teatro. Al rato te das cuenta que ya estás dentro.

«Y como es fácil en el medio, yo cayendo cada vez más abajo. Depresiones. Ya no trabajas bien. Uno cree que no se le nota, pero yo creo programas antiquísimos donde yo tomaba una copita para alivianarme.

«Mentira. Se ve en la cara cuando alguien está tomando o está crudo. Aunque diga, se ve”.

También mencionó que era tanta la costumbre que tomaba un vaso de mezcal antes de irse a dormir aunque tuviera llamado a la mañana siguiente,

«Me di cuenta que ya no tenía nada que hacer, llegaba a mi casa a dormir. Pero antes de dormir se me hizo costumbre tomar un vaso o vaso y medio. Si yo tenía llamado al día siguiente, tomaba un mezcal», expresó.