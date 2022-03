Regresa Naomi Osaka a la senda del triunfo

La tenista japonesa se impuso en dos sets sobre la estadunidense Alison Riske y ahora se citó en los cuartos de final del torneo frente a la también norteamericana Danielle Collins

Los cuartos de final del Masters 1000 de Miami depararán un apasionante choque entre la estadunidense Danielle Collins, subcampeona del pasado Abierto de Australia, y la ex número uno mundial Naomi Osaka, que sigue recuperando buenas sensaciones después de los problemas sufridos dentro y fuera de la pista en el último año.

La japonesa, que ha caído al puesto 77 del ranking mundial, superó por 6-3 y 6-4 a la estadunidense Alison Riske (50) y celebró con una radiante sonrisa su segunda clasificación a cuartos en Miami.

El año pasado también llegué a los cuartos, pero no me sentía bien. Esta vez me estoy divirtiendo en mi vida», declaró la japonesa.

Tras su dramática eliminación en Indian Wells, Osaka reveló la semana pasada que ha empezado a trabajar con un terapeuta para tratar sus problemas de salud mental.

Collins, por su lado, consiguió su boleto a cuartos gracias a un triunfo 6-2 y 6-4 frente a la tunecina Ons Jabeur.