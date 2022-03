Regresa El Chucky pero cae el Nápoli ante el Milán

El mexicano se recuperó de la lesión que sufrió con la selección mexicana

Más de un mes después de su lesión sufrida con la Selección Mexicana, Hirving Lozano regresó a las canchas, pero lo hizo con la derrota del Nápoli ante Milán por 1-0.

Y no fue cualquier descalabro.

El cuadro rossonnero se metió al Estadio Diego Maradona, venció a los de Nápoles y se trepó al superliderato de la Serie A, que ya está entrando a su recta final.

Un gol de Olivier Giroud al 48′ le permitió a Milán llegar a 60 puntos, dos más que el Inter y a tres del propio equipo del mexicano tras 28 jornadas disputadas.

Habían pasado sólo tres minutos de iniciada la segunda mitad cuando Davide Calabria sacó un disparo que iba hacia afuera, pero ahí el delantero francés puso el pie para cambiarle la dirección y mandarlo al fondo de las redes.

Hubo llegadas en ambas porterías después, pero el marcador ya no se movió.

El «Chucky», quien no jugaba desde que el 2 de febrero en el encuentro entre México y Panamá en las eliminatorias mundialistas, ingresó a la cancha al minuto 81.