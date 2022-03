Refuta Eugenio Derbez a críticas de AMLO

“A estas alturas de mi carrera, no tengo la necesidad de que alguien me pague algunos pesos para que apoye a algún partido político, yo no recibo sobres amarillos”, aseguró

El cómico mexicano Eugenio Derbez aseguró que no recibió algún pago por participar en la campaña “Sálvame del tren”, el cual versa sobre la construcción de Tren Maya.

El actor aparece en el video donde más de 50 artistas le piden al presidente López Obrador que detenga la construcción del Tramo 5 del Tren Maya.

El presidente se pronunció ayer al respecto del video y aseguró, “no creo que tengan vocación ecologista, es más por dinero, porque están en contra de nosotros y voluntariamente quieren participar porque tienen un pensamiento conservador, les molesta lo nuestro y también por fama”, dijo y pidió que no lo confundan, pues es una persona que se crió en el campo y ama los árboles.

Hoy Eugenio Derbez puntualizó “a estas alturas de mi carrera, no tengo la necesidad de que alguien me venga a pagar para decir algo”, agregó que sus acciones son pensando en el bienestar de México, «nadie nos contrató, no soy de ningún partido, yo soy de México, nos contactaron los ambientalistas y la gente local en un grito de auxilio; lo que pedimos es que se hagan los estudios ambientales necesarios y que se cumpla la ley».

“No tengo necesidad de que alguien venga y me pague algunos pesos para que apoye a algún partido político, yo no recibo sobres amarillos y seguiré protestando por la construcción del tramo 5 del Tren Maya», dijo el histrión.

Otros famosos que participaron en la realización del video fueron Rubén Albarrán, Natalia Lafourcade, Kate del Castillo y Bárbara Mori.