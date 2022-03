Refuerzan seguridad en Estadio Akron

La vigilancia para el juego Chivas-América será de mil 400 elementos, mientras que para el Clásico tapatío constará de mil 800

Tras la violencia en el Estadio La Corregidora, en Jalisco se reforzarán los protocolos de seguridad en el Estadio Akron y Estadio Jalisco.

Los presidentes de Atlas, José Riestra y de Chivas, Amaury Vergara, estuvieron presentes con los presidentes municipales de Guadalajara, Pablo Lemus, y Zapopan, Juan José Frangie para apuntalar los operativos para lo que serán los dos siguientes partidos.

Toman mucha más importancia los dispositivos de seguridad para las dos semanas que vienen, debido a que este sábado será el Clásico Nacional entre Chivas y América en el Estadio Akron y en dos semanas será el Clásico Tapatío Atlas contra Chivas en el Estadio Jalisco.

Desde el miércoles han quedado determinados los planes de acción para que ambas rivalidades se vivan en paz.

Para el partido de este sábado en el Clásico Nacional, Juan José Frangie, compartió que el dispositivo de seguridad será de mil 400 elementos en total, distribuidos entre Policía Estatal, Policía Municipal, seguridad privada, Protección Civil y bomberos.

Aunado a esto, Amaury Vergara reiteró que no habrá grupos de animación de ningún equipo para este fin de semana: «Primero no es expulsión ni castigo, es un mensaje que queremos mandar de unión, donde ellos también nos apoyarán para hacer este partido como solicitamos.

«Creemos que con eso mandaremos un mensaje a los demás que podemos colaborar para tener un espacio seguro.

«No estamos expulsando ni castigando a los grupos de animación, ahí hay gente que siempre nos ha apoyado. Nos hemos acercado para explicarles las razones, hemos pedido su apoyo y tuvimos una respuesta muy positiva de la mayoría de los lideres.

«Están conscientes, están dolidos porque por culpa de algunos criminarles ellos se ven afectados», declaró.

El presidente de Chivas también afirmó del riesgo que existe que México pierda la sede del Mundial por la violencia que hubo en los estadios.

«Si mandamos un mensaje al mundo que no podemos tener partidos seguros, nos pone en riesgo de la participación del Mundial, es muy evidente. Sin embargo, no hay que centrarse en lo negativo, hay que centrarse en lo positivo de tomar acción», puntualizó.

De cara a lo que será el Clásico Tapatío en dos semanas en el Estadio Jalisco, Pablo Lemus como autoridad de Guadalajara señaló que la seguridad crecerá en número, por la complejidad que tiene el Coloso de la Calzada Independencia. Acá crecerá el dispositivo hasta los mil 800 elementos para salvaguardar a la afición jalisciense.

En el mismo tenor, sobre el conjunto de Atlas, José Riestra habló de la eliminación del boleto físico y ahora solo será digital, para apoyar la creación del Fan ID.

«En el grupo dijimos adiós al anonimato, no entrará nadie que no esté identificado, no se trata de prohibir barras, se trata de que vaya gente que quiera disfrutar el espectáculo. Les aseguro que solitos se alejarán cuando les pidan identificarse.

«Ya no habrá boletos físicos, serán digitales y con identificación, será un proceso tedioso que causará molestia, pero es la única forma de controlar y tomar decisiones de fondo para tener el futbol que todos queremos. No estamos de acuerdo con los hechos de Querétaro, estamos convencidos que la única forma de cambiar esto es diciéndole adiós al anonimato”, dijo.