Recortará la Conade beca de Donovan Carrillo

Al no competir en el Mundial de Patinaje Artístico de Francia, su segunda competencia importante de la temporada 2021-2022, Donovan Carrillo no cumplirá con los parámetros de colocarse entre los 16 mejores del orbe y en consecuencia su beca sufrirá un recorte, advirtió este jueves la directora de la Conade, Ana Guevara.

La responsable del deporte nacional aseveró que el patinador y su entrenador, Gregorio Núñez, están conscientes de los criterios para mantener el apoyo mensual de la Conade como deportista de alto rendimiento, y que en su caso es de 30 mil pesos hasta el momento.

Carrillo se ubicó en el lugar 22 en los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022 y Guevara precisó a su regreso de la capital china que su percepción mensual se mantendría como estaba hasta después del Mundial, en el cual no compitió pues sus patines no llegaron a territorio francés y decidió no hacerlo con unos nuevos que se le consiguieron porque no se sintió cómodos con ellos además de que implicaba riesgo de caídas.

«Donovan está avisado de la situación del criterio de beca, se hizo acreedor del beneficio que tuvieron también los deportistas de verano de tener una beca de 30 mil pesos hasta que no defina cual va a ser suposición dentro del ranking internacional.

«Lo tiene clarísimo, lo hablamos con él y su entrenador a su regreso de los Juegos, que no había forma de variarlo, que la beca está condicionada a resultados y lo entendió perfectamente bien», expuso Guevara al término de la presentación de un Congreso de Medicina del Deporte en Guadalajara.

«No es un tema de controversia, él lo sabe y tenemos que esperar a que la temporada concluya y el calendario que él dio como temporada y en función a su ranking internacional se determinará cuál es el monto de beca que tenga. La apuesta era mejorar en el Mundial y pero lamentablemente se presentan estas cosas que son imponderables y lo privan de hacerlo», apuntó Guevara.