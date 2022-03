Realizan pepenadores plantón en el Palacio

Señalan que las autoridades municipales se niegan a entregarles el oficio que avala su trabajo dentro del relleno sanitario, bajo el argumento de que existe un proceso contra la empresa que tiene la concesión

Un grupo de aproximadamente 100 familias de la Unión de Pepenadores del Relleno Sanitario de Hermosillo, iniciaron un plantón permanente frente a Palacio Municipal para exigir certeza jurídica y poder continuar trabajando en el reciclaje.

El presidente del gremio, José Francisco Caperón Ochoa, señaló que desde hace cinco meses han solicitado una audiencia con las autoridades porque cada administración les otorga un oficio que les avale su trabajo al interior del relleno sanitario y los reciclacentros de Hermosillo, sin embargo, el Ayuntamiento se niega a otorgárselos bajo el argumento de que existe un proceso contra la empresa que tiene la concesión del relleno sanitario.

“Ellos no nos quieren dar el documento porque dicen que tienen problemas financieros con la empresa, pero eso para nosotros es independiente, nosotros lo único que queremos es el documento que nos ampara el trabajo, nada más; nosotros no venimos apoyando a la empresa ni tampoco Al ayuntamiento”, recalcó.

Desde las siete de la mañana se manifestaron las familias afectadas quienes fueron atendidos por el secretario del Ayuntamiento, Florencio Díaz, quien dijo que no era posible otorgarles dicho documento ya que eso podría entorpecer el proceso legal para la cancelación de la concesión del relleno sanitario de la ciudad cuya operación está a cargo de la empresa TecMed desde 1994.

El dirigente de la Unión de Pepenadores del Relleno Sanitario del Ayuntamiento de Hermosillo explicó que dicho documento que se les otorga es un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Unión, de trabajo, y en este, no se menciona a la empresa.

“Nosotros somos una Unión independiente y tampoco venimos todos los días a manifestarnos, únicamente queremos el documento y nos vamos, lo cual ellos proponen unas mesas de trabajo en donde estemos viniendo cada 15 días a decir la problemática que tenemos, pero nosotros la verdad no tenemos tiempo, somos 200 familias necesitadas y y todos vivimos al día, si ellos no trabajan no comen y eso como autoridad no lo ven, ellos dicen que ese documento no nos sirve, y claro que nos sirve porque nos sentimos protegidos con ese oficio que cada administración nos ha dado”, expuso.

Caperón Ochoa dijo que mantendrán un plantón permanente por fuera de Palacio Municipal y se irán rotando las familias, hasta que les entreguen dicho documento.

Si no se nos da un documento por escrito, aquí nos vamos a quedar. Las autoridades están demostrando que no saben trabajar.

¿Para eso querían ganar, para tener a la gente aquí afuera?… y no somos los únicos, ha venido mucha gente a manifestarse. Ahorita si no se nos da un documento por escrito aquí nos vamos a quedar; y si quieren hasta que termine la administración aquí vamos a seguir», finalizó.