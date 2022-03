Realizan marcha sindicalizados del Conalep ante el nulo avance en la revisión contractual

Ante el nulo avance en las negociaciones de la revisión contractual 2022, el Sindicato de Trabajadores Académicos del Conalep Sonora (Sintaceptes), realizará una marcha este viernes hacia la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, para solicitar ofrecimientos serios, y evitar el estallamiento de huelga el próximo dos de mayo.

La secretaria general del sindicato, Ramona Risk Fontes, señaló que desde que se prorrogó la huelga el pasado 14 de febrero, el Colegio no ha presentado propuestas, ni interés en resolver este conflicto, únicamente han ofrecido el 3.5 por ciento directo al salario y el 1.5 a material didáctico.

Además de ofrecimientos a algunas prestaciones sociales aisladas, como apoyo en lentes, fondo de emergencias médicas, vales de despensa, puntualidad y asistencia, que no benefician a toda la planta académica.

“Nosotros estamos pidiendo el 20 por ciento de aumento directo al salario en razón de que tenemos el tabulador más bajo de todos los subsistemas del estado y el país, sin embargo, sabemos la situación crítica económica del estado, pero eso no insta para que se sienten a revisar y llegar a un acuerdo”, dijo.

Risk Fontes mencionó que también están pidiendo un incremento en prestaciones ligadas al salario, la regularización de la seguridad social del Issste, entre otras cláusulas de interés para generar ambientes laborales acordes.

En ese sentido, la líder sindical resaltó que este viernes primero de abril a las 10 de la mañana marcharán rumbo a la Junta de Conciliación y Arbitraje en el Centro de Gobierno, a fin de pedir a las autoridades ofrecimientos serios en estas negociación, de lo contrario, romperán pláticas y estallarán la huelga el próximo dos de mayo a las 11 de la mañana.

“Pasando el periodo vacacional de Semana Santa, nosotros tenemos 15 días, regresamos y una semana más tarde es el estallamiento, por eso el sindicato decidió en reunión general con los delegados salir a marchar este viernes a las 10 de la mañana de las oficinas de la Dirección General a la Junta de Conciliación, y de ahí a Palacio de Gobierno”, apuntó.

“Si en esa audiencia no hay avances, ya rompemos pláticas porque no tiene sentido el nomás estar difiriendo sin ofrecimientos. Todo apunta a que habrá huelga, el sindicato está listo, organizado, aunque la verdad es que nosotros hemos hecho todo lo posible porque no sea así, pero pues no quieren”, finalizó.