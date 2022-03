Quiere Siân Heder sorprender en los Óscar con la cinta «CODA: Señales del Corazón» 

La directora quiere ganar el máximo galardón en la categoría a Mejor Película, a pesar de que es un año competitivo

Si «CODA: Señales del Corazón» ya le dio galardones a Troy Kotsur como Actor de Reparto, al equipo como Mejor Ensamble Actoral y a su directora el BAFTA por Guion Adaptado, sí que puede dar la sorpresa en los premios Óscar como Mejor Película.

Al menos esa es la apuesta de su directora y coescritora Siân Heder, según explicó en entrevista telefónica.

«Iniciamos en Sundance el año pasado y fue una maravillosa sorpresa que nos dieron el premio (de la Audiencia, de Dirección y del Gran Jurado), desde entonces ha habido más que buenos comentarios.

«Apenas estuve en un evento en el que decían ‘la nominada al Óscar’. ¡Por Dios! Todos queremos ganar; lo que ha sucedido con Troy es fascinante, y el SAG para mejor elenco fue fabuloso, estamos en el año más competitivo, están los filmes de Jane Campion (El Poder del Perro) y el de Kenneth Branagh (Belfast) ya hicimos lo que pudimos, sería lo máximo ganar, y lo mejor ha sido todo el viaje, la aventura».

El filme cuenta la historia de una familia de sordos donde la única hablante, Ruby (Emilia Jones), quiere hacer carrera en la música, pero se enfrenta a sus temores y a los prejuicios de sus padres.

Con Troy Kotsur como el favorito para obtener el Óscar como Actor de Reparto, en la ceremonia del próximo 27 de marzo, la directora estadounidense externó su sentir acerca del largometraje (disponible ya en varias plataformas) y que cuenta con la participación de Eugenio Derbez y de la mexicana Paula Huidobro como directora de fotografía.

«Es una historia que ha fungido como ventana para una comunidad que siempre ha sido poco representada (sordos y mudos). Tener a tres personas que son sordas me da alegría, fue un trabajo para ellos.

«Incluso el mismo Eugenio es latino, y su comunidad siempre ha estado poco representada. Ojalá que el filme abra más conversación y oportunidades para distintas minorías», puntualizó la también productora.

Siân instó a la comunidad cinematográfica a analizar a profundidad los guiones para su realización, pues desde su punto de vista no siempre deben ser pensados como un éxito comercial.

«Espero que Hollywood se abra más a contar historias como estas, que son universales, que aprecien cambios y que aprecien oportunidades, no creo que sea únicamente por negocio.

«Hay filmes de impacto que tienen un lenguaje general, y no todos confiaban en lo que podría lograr. Hay que normalizar las diferencias, no hacerlas como un punto de referencia para dividir. Espero que el éxito de la película abra más puertas para actores sordos».