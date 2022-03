Protestan ex concesionarios del transporte

Exigen el pago de rentabilidad de los camiones luego de la requisa, ya que les adeudan las primeras cuatro quincenas de este 2022

De nueva cuenta, ex concesionarios del transporte urbano de Hermosillo se manifestaron frente a Palacio de Gobierno para exigir el pago de rentabilidad de los camiones luego de la requisa, ya que les adeudan las primeras cuatro quincenas de este 2022.

Matilda Lorena Cota Escárcega, concesionaria desde hace 28 años, dijo que están solicitando al gobernador del Estado, Alfonso Durazo, se les regrese las concesiones o se finiquite las concesiones a los más de 350 concesionarios de Hermosillo.

Señaló que luego de varias semanas de permanecer en plantón por fuera de Palacio de Gobierno el plantón, se llegó a un acuerdo con las autoridades que serían incluidos en el nuevo sistema de transporte que se va a proponer.

Este nuevo sistema consiste en tener empresas prestadoras del servicio por rutas, y que las unidades tengan todos los equipos tecnológicos, y sean autofinanciables, a fin de que haya más competitividad; pero además, se acordó que los ex concesionarios seguirían recibiendo el pago de rentabilidad de las unidades, y que equivale a siete mil 500 pesos quincenal.

¡Esta es nuestra manera de vivir! “Yo solo tengo una sola concesión, por la cual me pagaban 15 mil pesos mensuales por la rentabilidad desde la administración del ex gobernador Eduardo Bours, y es lo mismo que me estaban pagando, pero desde la requisa que aplicó Claudia Pavlovich nos dejó sin ese dinero, y estamos pidiendo que se nos regrese nuestro patrimonio y nos dé solución, si no, que nos finiquiten”, expresó.

Cota Escárcega mencionó que en diciembre pasado fue las última vez que les pagaron la rentabilidad, y este 2022 el gobernador Alfonso Durazo declaró que se les otorgaría un finiquito de 500 mil pesos por la concesión, misma que aceptaron alrededor de 100 ex concesionarios por problemas de salud, y 15 o 20 más, ya están registrados para que se les finiquite la concesión.