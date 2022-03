Premian fans película de Ana de la Reguera en los Óscar

El filme que la mexicana coestelariza se llama «Ejército de los Muertos» de Zack Snyder, y fue reconocido en el rubro de Favorito de la Audiencia

Ana de la Reguera quedó impresionada porque un filme que ella coestelariza, «Ejército de los Muertos» de Zack Snyder, fue reconocido en la entrega del Óscar en el rubro de Favorito de la Audiencia.

Ya con experiencia en la Meca del Cine, donde ha hecho largometrajes como «Nacho Libre», la veracruzana se mostró muy complacida de que la película de acción haya superado a la gran favorita, «Spider Man: Sin Camino a Casa».

«Me encantó esta dinámica. Creo que (los miembros de la Academia) están siendo más inclusivos, y no solo por etnias o razas, sino para incluir a más público. Como se tiene la idea de que los miembros están muy alejados de la realidad del gusto del público, está muy bien.

«Y ¡qué felicidad que ganó la peli! Fue una votación por redes sociales, sabía que la favorita era Spider-Man, pero cuando estaba viendo los Óscares desde mi casa, como que no entendí hasta que lo anunciaron en redes», contó la actriz en enlace desde Los Ángeles.

Además, resaltó el valor del reconocimiento, porque favorece a la película que más le gustó a los cinéfilos y amantes del cine, sin etiquetas.

«Vi que había unas como semifinalistas, y mencionaban la cinco, la dos, la tres, así. Cuando fue esta, se sintió bien bonito comprobar que Zack tiene los mejores fans del mundo», subrayó De la Reguera.

Aunque hasta este lunes no había conversado ni con el director estadounidense ni con los productores reconocidos, dijo que en la semana les enviaría un mensaje más personal para felicitarlos.

«El sábado anterior vi a varios miembros del crew (de Ejército de los Muertos) en la fiesta previa a los Óscares, la que hacen en Fox que se llama The Night Before the Oscars.

«Conversamos y todos estaban muy contentos de que el filme se mencionaba mucho. Matthias (Schweighöfer, actor de la cinta) iba a ir y se enfermó y quien sí pudo ir fue su novia, a quien conocí de antes. Hubo muy buenos momentos con todo lo que sucedió, y en el rodaje, nos quedamos con los mejores recuerdos», dijo la actriz de Narcos y Goliath.