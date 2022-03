Piden papás reanudar clases presenciales en la Secundaria General número 9 

El plantel, ubicado en la colonia Tirocapes, está en mal estado luego de que fueron robados los equipos de aire acondicionado, cableado y tuberías

Un grupo de padres de familia de la Escuela Secundaria General número Nueve “Arquitecto Gustavo F. Aguilar Beltrán”, ubicada en la colonia Tirocapes, se manifestaron para exigir a las autoridades educativas se rehabilite el plantel y se reactiven las clases presenciales.

La secundaria es una de más de 200 planteles de educación básica del Estado, que se encuentran en mal estado luego del robo de equipos de aire acondicionado, tuberías y cableado eléctrico, y otros daños durante los casi dos años que permanecieron cerrados por lo pandemia del Covid-19, y que siguen brindando clases virtuales.

Desde las 08:00 horas, un grupo de aproximadamente 20 padres de familia, se manifestaron por fuera del plantel ubicado en calle Pluma Blanca y Mina La Carrilena, para pedir a las autoridades educativas se rehabilite la escuela para que regresen sus hijos a clases presenciales.

Yolanda Verduzco, madre de familia, manifestó que desde varios hace meses han solicitado a la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), la rehabilitación de por lo menos dos aulas para que empiecen a asistir los estudiantes a la escuela, pero no han tenido respuesta hasta la fecha, por lo que decidieron manifestarse para que los atiendan las autoridades educativas.

Al respecto, Jorge González, director del plantel, señaló que durante este periodo de confinamiento voluntario por el Covid-19 la escuela fue víctima de robo y vandalismo constante, por lo cual, la infraestructura quedó muy dañada y no pueden iniciar clases presenciales porque es un riesgo para los estudiantes.

“Fueron bastantes los robos que sufrió el plantel, la infraestructura quedó muy maltratada y lamentablemente al momento de cometer los robos dejaron zonas de peligro para los alumnos, y esa es la razón que le comentamos a los padres de familia del porqué no hay clases presenciales ahorita”, dijo.

Señaló que ya se hizo la gestión ante la SEC para que se rehabilite el plantel, pero hasta el momento no han tenido una respuesta concreta de la fecha en que iniciarán los trabajos, sin embargo, las clases se mantienen en modalidad virtual en este ciclo escolar, y en el caso de quienes no cuentan con acceso a internet, se les proporcionan los cuadernos de trabajo para que no se atrasen en sus estudios.

“Lo ideal es que los alumnos estuvieran asistiendo a clases presenciales, pero la intención es sacar adelante el ciclo escolar con lo que tenemos y con lo que nos dejaron realmente por estos robos

Mencionó que la última vez que la escuela secundaria fue visitada por la delincuencia, fue en agosto de 2021 pero los robos más grandes se registraron durante los primeros meses del año, donde se llevaron 52 equipos de refrigeración.