Pide Bora respetar el proceso de «El Tata»

El experimentado técnico serbio señaló que los responsables del Tri deben creer en la gente que contratan

Bora Milutinovic, quien en su primera etapa en el timón de la Selección Mexicana participó en el Mundial México 1986, pide que se respete el proceso de Gerardo «El Tata» Martino hacia Qatar 2022.

En entrevista para ESPN, Bora Milutinovic eludió decir si es riesgoso cambiar de técnico nacional, cuando el titular dirigió la eliminatoria y obtuvo el boleto mundialista y recalcó que “en ese tipo de cosas uno tiene que ser muy analítico” y dijo que lo ideal “es que cuando termina todo (con el Mundial) se vea el resultado”.

Bora Milutinovic, quien previo a Francia 1998 fue cesado ya con el boleto mundialista en la bolsa, señala que si ya se calificó se debe ser muy respetuoso “y creer en el trabajo del técnico; eso es lo que se debe hacer: creer en la gente que contratan”.

Tras relevar a Miguel Mejía Barón en la dirección técnica en 1995, Bora Milutinovic dirigió a la Selección Mexicana durante dos años y a su juicio “hicimos una eliminatoria exitosa”; sin embargo, ese representativo nacional fue criticado por su juego y aunque obtuvo el boleto con tiempo de antelación, los federativos decidieron cesarlo al entrenador serbio-mexicano y contratar a Manuel Lapuente, a quien le correspondió llevar al equipo al Mundial de Francia.

Bora asegura que se fue de la Selección Mexicana con mucho orgullo, ya que dejó a Tri en el cuarto lugar del ranking de la FIFA “en el mes de enero”, aunque no quiso decir la forma en que calificó el seleccionado a Francia, pues “eso que lo hablen otros; pero me fui feliz porque en mi segunda etapa en la Selección hicimos un buen equipo que calificó a la Copa del Mundo y estuvimos en el cuarto de la lista de la FIFA; me quedo con eso”.

-¿A usted le gusta la Selección de Martino?

“Si me gusta o no el equipo, ya se calificó al Mundial y uno debe tener respeto por eso. Es cierto que uno debe ver en qué condiciones se hizo, qué se ha trabajado, qué se ha logrado; hay tantas cosas, pero México ya calificó y pienso que se hizo lo que se debería de hacer. Ahora, a prepararse de la mejor manera para Qatar 2022”.

Por último, Bora Milutinovic dijo que aparentemente hay mucho tiempo por delante para trabajar y llegar lo mejor posible a la cita mundialista, “pero no es importante cuánto tiempo hay; es importante qué hace uno. Mi experiencia me dice que el tiempo no es importante, sino cómo se prepara la Selección en todo sentido: técnicamente, tácticamente y mentalmente”.