Pedirán jubilados el apoyo de los diputados

El vocero de los jubilados y pensionados, Jorge Luis Encinas Gámez, dijo que de incumplir el Ayuntamiento con la recomendación que emitió la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), serán citados a comparecer al Congreso del Estado, como señala el documento, pero se buscará el apoyo de los diputados para que estén informados sobre el problema.

Lo anterior, luego de que el pasado lunes sostuvieron una reunieron con las autoridades municipales, quienes se mostraron renuentes a la recomendación qué emitió la CEDH y señalaron que no es competencia de dicha instancia la revisión de los asuntos laborales, por lo que consideraron irregular la recomendación emitida al Ayuntamiento de Hermosillo para que reintegre las prestaciones a los jubilados y pensionados.

“El Chito Díaz dice que Derechos Humanos no es la instancia correspondiente porque nosotros ahora sí somos empleados del Ayuntamiento, se supone que nos quitaron todo porque nosotros ya no laboramos en el ayuntamiento y ahora dice que la comisión laboral es la que debe decidir, entonces…

¿Somos del ayuntamiento o no somos del ayuntamiento? cuando le conviene somos de la plantilla laboral y cuando no le conviene pues no, no se entienden ni ellos solos”, dijo.

Recordó que por una opinión del ISAF les quitaron todo, ahora por una recomendación de Derechos Humanos se les está solicitando que les devuelvan sus derechos en un plazo de 15 días hábiles a partir de la fecha que se expidió el documento, de incumplir serán llamados a comparecer al Congreso del Estado para que expliquen la arbitrariedad cometida contra los ex trabajadores del municipio, quienes son adultos mayores vulnerables.

Asimismo, mencionó que acudirán a la Defensoría del Adulto Mayor a interponer una demanda por medio de ellos, y darán seguimiento al tema en el Congreso local, y que se resuelva lo antes posible.

“Todas las instancias a las que hemos acudido nos dan la razón respecto a que deben regresarnos nuestros derechos adquiridos y así lo establece la propia Constitución Mexicana, sin embargo, las autoridades municipales interpretan las leyes a su conveniencia”, finalizó.