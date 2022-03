Pamela Anderson contará su historia en Netflix

Anderson anunció la noticia en las redes sociales con una nota escrita a mano en el membrete de Netflix.

Pamela Anderson contará su historia en un nuevo documental en Netflix.

«Mi vida/ Mil imperfecciones/ Un millón de percepciones erróneas/ Malvada, salvaje y perdida/ Nada que cumplir/ Solo puedo sorprenderte/ Ni una víctima, pero sobreviviente / Y viva para contar la verdadera historia».

El hijo de Anderson, Brandon Thomas Lee, quien se desempeña como productor del proyecto, volvió a publicar la nota en su historia de Instagram enfatizando la frase «La verdadera historia», al igual que su hijo menor, DylanJagger Lee.

Apodado el «documental definitivo sobre el ícono de la cultura pop», la película ha estado en proceso durante varios años antes de aterrizar en la plataforma de streaming. Dirigido por Ryan White (TheKeepers, Ask Dr. Ruth), el documental aún sin título contará con acceso exclusivo a Anderson, así como imágenes de archivo y sus diarios personales.

El lema de la película describe el proyecto como «un retrato íntimo incrustado en la vida de Pamela Anderson mientras mira hacia atrás en su camino profesional y personal y se prepara para los próximos pasos en su viaje».

La noticia llegó después del lanzamiento de la miniserie Pam& Tommy en Hulu a principios de febrero, la cual se centra en los eventos que llevaron al lanzamiento del video sexual de Anderson y Tommy Lee Jones y sus efectos. Cabe destacar que Anderson no participó en este proyecto.

Según el showrunner D.V. DeVincentis, el equipo contactó a Anderson varias veces y nunca obtuvo una respuesta.

«En particular, queríamos que Pamela Anderson supiera que esta interpretación era algo muy positivo y que nos preocupamos mucho por ella y queríamos que supiera que el programa la ama», dijo DeVincentis a EntertainmentWeekly.