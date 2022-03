Ovacionan a Itatí Cantoral en el reestreno de obra «Sola en la Oscuridad»

Si algo pudo presumir la actriz durante su presentación, es de su vena actoral nata y madura, porque nadie se resistió a aplaudirle su personaje de Susy Hendrix

Si algo pudo presumir Itatí Cantoral en el reestreno del montaje teatral de «Sola en la Oscuridad», es de su vena actoral nata y madura, porque nadie se resistió a aplaudirle su personaje de Susy Hendrix.

Luego de haberse ausentado unas semanas por irse a rodar una película a Santiago de Chile, la actriz de 46 años se llevó la más nutrida ovación de la noche en el Teatro San Rafael porque en su papel de una ciega que queda desprotegida en su propio apartamento, debe ingeniárselas para deshacerse de unos hampones que se infiltran en éste.

«Gracias a todos, a Morris Gilbert, al maravilloso director Enrique Singer, que quería desde hace tanto tiempo que me dirigiera. A todos los actores que somos una familia, un equipo esta obra es para ustedes», expresó Itatí al final de la función que estuvo totalmente llena.

Y sí, la noche del viernes fue la función donde las menciones honoríficas corrieron a cargo de Lenny Zundel, como el ameno malhechor Mike Talman, y Nina Rubín Legarreta, quien se mostró como toda una revelación en el papel de la «cuatroojos» Gloria.

«Sola en la Oscuridad», que en los ochenta fue protagonizada por la fallecida Alma Muriel, contó con la presencia de Luis Gatica, Marco de la O, Marcial Casale, además que habrá actores que alternen funciones en distintos papeles.

Susy es una mujer ciega que lleva una entrañable relación con su esposo, Sam (Sergio Bonilla), que como se ausenta por trabajo, la deja a expensas de unos bandidos que buscan en su vivienda una muñeca que teóricamente contiene un botín con el que resolverán su vida de ex presidiarios.

Pero todo se complica cuando estos subestiman a la invidente y aunque no los ve, los siente, y tras hacer conjeturas, descubre que la engañan haciéndose pasar por otras personas, con tal descubrir dónde está la muñeca.

«Nosotros estamos felices de que podamos tener este elenco, de que esta familia crezca y tenga a gente tan talentosa y bueno, por favor, démosle un aplauso a Andrea Legarreta, quien hizo el papel de ‘la muerta'», expresó el realizador Morris Gilbert sobre la conductora.

«Sola en la Oscuridad», que también existe en versión literaria y fílmica, se presentará en el Centro Teatral Manolo Fábregas, los viernes, sábados y domingos.