Otorgan un Óscar a Samuel L. Jackson

Aunque Samuel L. Jackson ha participado en innumerables cintas a lo largo de su trayectoria, no había ganado nunca un Óscar hasta el viernes recibió la estatuilla honorífica en los Premios de los Gobernadores de la Academia en Los Ángeles.

El actor de 73 años, conocido por sus trabajos con Spike Lee o Quentin Tarantino y sus apariciones regulares en las sagas de Marvel o Star Wars, solo había obtenido una nominación al Óscar por su papel en Pulp Fiction.

Jackson recibió el galardón honorífico a los logros de su carrera en una gala llena de estrellas en Hollywood, solo dos días antes de la ceremonia de entrega de los Óscar.

«152 títulos de película, 27 mil millones de dólares en taquilla, más que cualquier otro actor en la historia», dijo Denzel Washington presentando al homenajeado, que estaba sentado junto al director Quentin Tarantino.

Cuando subió al escenario, el actor recordó su larga carrera que también incluye Parque Jurásico o Duro de Matar 3: la Venganza.

«Salí para entretener al público de la forma en que Hollywood me entretenía a mí. Realmente ha sido un honor y un privilegio entretenerlos.

«Ha sido un placer dejar una marca imborrable en la audiencia como ‘el gángster número dos’, ‘el hombre del atraco’ o el ‘inolvidable tipo negro’, para decir algunos», bromeó.

También recibieron ese reconocimiento la actriz noruega Liv Ullmann, una de las preferidas de director sueco Ingmar Bergman, célebre por sus papeles en las películas clásicas Persona y Secretos de un matrimonio, y Elaine May, que rompió barreras para las mujeres en la comedia y la dirección.

Los Premios de los Gobernadores suelen ser una parada para los aspirantes al Óscar en su campaña por el galardón, pero la ceremonia de este año se retrasó debido a la pandemia. Aunque estuvo menos repleta de estrellas de lo habitual, también tuvo un lado positivo al celebrarse tras el cierre de la votación.