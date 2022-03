Ofrece Fiscalía atender el abuso a Sasha

La Fiscalía General de Justicia de la CDMX manifestó su interés en atender el abuso que acusó la cantante Sasha Sokol, el martes por la noche, a través de sus redes sociales.

«Buen día, deseamos atender la situación que reporta. ¿Sería tan amable de seguir nuestra cuenta para brindarle atención vía mensaje directo?», fue el mensaje que se escribió a nombre de la cuenta verificada de la Fiscalía de CDMX.

La ex Timbiriche dio a conocer, en el marco del Día Internacional de la Mujer, que vivió abuso por parte del productor Luis de Llano Macedo cuando ella tenía 14 años de edad.

«Luis de Ya no. Mientras mujeres en mi situación no nos atrevamos a hablar con la verdad, seguirá habiendo hombres como Luis de Llano. Desde los 14 años quise creer que fui responsable de lo que pasó. Hoy comprendo que mi única responsabilidad fue guardar silencio», sentenció en dos posteos que se han vuelto tendencia.

Sokol fue también contundente al señalar en el comunicado que no abordará más el tema y que si lo hacía en este momento es porque el productor sigue mintiendo sobre lo que sucedió entre ellos dos cuando ella era menor de edad.