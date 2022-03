Ocasiona ex concesionarios del transporte caos vial

Los manifestantes señalan que otra opción es que el Gobierno Estatal les regresen sus concesiones para trabajarlas

Un grupo de aproximadamente 50 ex concesionarios del transporte urbano de Hermosillo se manifestaron en el bulevar Hidalgo, a altura de las calles Rosales y Pino Suárez, lo que generó un caos vial por el cierre de vialidades por parte de autoridades de tránsito para desviar el tráfico.

Los manifestantes exigieron a las autoridades del gobierno del Estado el pago de la rentabilidad de los camiones o que les regresen sus concesiones para trabajarlas.

Matilde Lorena Cota Escárcega, ex concesionaria del transporte urbano señaló que desde el pasado 30 de enero se les dejó de pagar la rentabilidad de los camiones, misma que se les debe otorgar puntualmente como está estipulado en un decreto vigente, y el argumento de las autoridades es que no hay dinero para pagarle a los ex concesionarios.

Sin embargo, recordó que desde el 2007 que se conformó la empresa Sictuhsa, todos adquirieron acciones, y de ahí se les estuvo pagando la rentabilidad de sus camiones, y ahora el gobierno no les quiere pagar.

“Nos quitaron nuestra propiedad, nuestros camiones, casualmente nuestros camiones los quemaron, entonces nos han ido orillando a esto, a que nos manifestemos, Lirio del Castillo es una mujer insensible ante la problemática de los auténticos concesionarios del transporte urbano, como funcionaria no sabe tratar con el gremio”, expuso.

Cota Escárcega resaltó que tienen un contrato con la empresa Sictuhsa, y como tal, se les debe efectuar el pago de la rentabilidad de sus unidades.

“Todos somos socios de la empresa que le asignaron al pulpo camionero, de ahí queremos que nos paguen la rentabilidad, no del dinero de los sonorenses, no queremos nada del dinero de los sonorenses, queremos de nuestro dinero, nuestra empresa trae efectivo todos los días, de ahí que nos paguen, ese es nuestro negocio”, comentó.

Por más de una hora, los ex concesionarios bloquearon las vialidades, por lo que elementos de Tránsito cerraron el cruce del bulevar Colosio y Rosales para disminuir el tráfico vial y evitar cuellos de botella.