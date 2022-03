Nombran en el América técnico interino.

Se trata de Fernando Ortiz. Las Águilas anuncian al estratega y a su cuerpo técnico para los siguientes compromisos de la Liga MX

Fernando Ortiz fue designado como técnico interino del América de cara al partido de este sábado contra Rayados del Monterrey en el Estadio BBVA y a los juegos subsecuentes.

El timonel argentino dirigía a la categoría Sub 20 azulcrema, pero ahora entra al quite rumbo a la Fecha 9 tras la destitución de Santiago Solari.

Ayer el América hizo trabajo regenerativo y no requirió de un técnico, pero hoy «El Tano» tomará las riendas acompañado de Raúl Rodrigo Lara y Peter Thelemaque como auxiliares, además de Paolo Pacione y Francisco Martínez como preparadores físicos.

«El Club América informa que los siguientes compromisos de la Liga MX serán encarados por un cuerpo técnico integrado por los colaboradores de la institución.

«En su momento se informará a la afición la decisión sobre el director y cuerpo técnico definitivos», informó el cuadro azulcrema.

El 12 de marzo, en la Fecha 10, América juega el Clásico Nacional contra Chivas.

El argentino Ortiz llegó a finales de 2006 al futbol mexicano para enrolarse con Santos, como defensa central, y en 2009 pasó al América en la llamada reingeniería azulcrema.

Como técnico ha dirigido a Estudiantes La Plata en Argentina, así como a Sol de América y Sportivo Luqueño en Paraguay.

Ahora tiene la misión de encarar a los Rayados, que estrenan técnico en la figura de Víctor Manuel Vucetich.