Nombran a presidente de la Comisión de Box

Este lunes, Ricardo Monreal rindió protesta ante el secretario de Gobierno para convertirse en el nuevo dirigente del organismo en la entidad

Al contar con una vasta experiencia en el ramo, y reunir todas las características necesarias para ocupar el puesto, Ricardo Monreal será el presidente de la Comisión de Box, Lucha Libre y Artes Marciales Mixtas del Estado de Sonora.

Por instrucciones del gobernador Alfonso Durazo, a través de la Secretaría de Gobierno, en trabajo conjunto con la Secretaría de Salud (SSA) y la Comisión del Deporte del Estado de Sonora (Codeson), se realizó un proceso abierto y transparente en el que participaron siete aspirantes.

Monreal Molina es reconocido por su arduo trabajo en pro del boxeo sonorense, el cual siempre ha desarrollado con pasión y profesionalismo, además de tener una probada calidad moral que tendrá como prioridad una Comisión más unida y responsable para ver por la integridad física de los deportistas.

Ricardo Monreal ya tiene 13 años como parte del organismo estatal, en donde primero fue médico de ring (2009-2011) y posteriormente jefe de Servicios Médicos (2012-21), cargo que ostentaba antes de ser elegido presidente.

Asimismo, es reconocido internacionalmente pues, desde el 2020, es secretario del Comité de Seguridad en el Boxeo a Nivel Mundial por parte del Consejo Mundial de Boxeo y también es miembro del Comité Médico Internacional del mismo CMB, desde el 2017.

En su currículum destaca la ardua labor como médico personal de varios campeones y ex monarcas mundiales de boxeo, pero sin dejar de apoyar a los nuevos talentos del pugilismo local.

En ceremonia celebrada este lunes, a Monreal Molina le fue tomada la protesta de ley por el secretario de Gobierno, Álvaro Bracamonte Sierra, teniendo como testigo de honor al director general de la Codeson, Erubiel Durazo.

Ahí, el hoy presidente de la Comisión de Box, Lucha y Artes Marciales se comprometió a realizar un trabajo de «puertas abiertas» en donde todos los involucrados en estos deportes tengan cabida.

“Es un orgullo el haber sido nombrado, me siento complacido que me hayan tomado en cuenta, y también lo tomo como un reto en mi vida personal y profesional, creo que Sonora es una potencia en box, y hay mucho que podemos hacer por el estado”.

Compromisos

Monreal Molina se dijo honrado y comprometido por dar resultados ya que el boxeo apasiona a todos los sonorenses, por lo que propuso unificar criterios e invitar a todos los grupos y escuchar todas las voces para tener más seguridad y mejores peleas.

“Mi principal objetivo es la seguridad en el boxeo y buscar ese equilibrio entre boxeador, Comisión y promotor, porque de ahí se derivan la mayoría de los problemas, entonces hay que rodearnos de gente con experiencia y muchas ganas para ayudarnos a buscar ese equilibrio. También invitamos a todos los involucrados a mesas de trabajo donde serán escuchadas todas las voces”, dijo.

De igual manera, comentó que otra meta es la de transformar la Ley de boxeo, lucha libre y artes marciales mixtas de Sonora, que considera obsoleta, la cual debe modificarse para su mejoría, por lo tanto, es necesario involucrar a todas las partes y no hacerlo entre tres o cuatro personas.

“Para eso es importante abrir una consulta con la finalidad que interactúen los promotores, boxeadores, la Comisión y Delegaciones, en busca de una empatía y equilibrio y así poder plasmarlo en una ley”, destacó.

Otras de las prioridades que destacó a cargo de la Comisión, junto a la seguridad y la salud de los deportistas, en el caso de los boxeadores, será tratar temas de salario, seguridad social, rankings y oportunidades a nivel mundial.

“Definitivamente nuestro estado es una potencia en el boxeo, hay que elevar esa potencialidad en las artes marciales mixtas y también regresar lo que solía hacerse en la lucha libre, con más práctica del mismo, así como funciones internacionales y nacionales”.

Sobre las artes marciales mixtas detalló que tienen un despegue, por lo que buscarán más entendimiento y apertura con esa disciplina, para darle más apoyo, y en un futuro lograr campeones sonorenses en dicho deporte.