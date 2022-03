Niegan amparo a jubilados y pensionados del Ayuntamiento por juez federal.

Buscarán otras instancias legales para mantener sus demandas, dijo el representante del gremio, Jorge Encinas Gámez

Un juez federal negó el amparo promovido por 350 jubilados y pensionados del Ayuntamiento de Hermosillo, por lo que buscarán otras opciones jurídicas para que las autoridades les regresen las prestaciones que les suspendió a principios de año, informó el representante de los inconformes, Jorge Luis Encinas Gámez.

Agregó que el abogado de los jubilados y pensionados, Osvaldo Cervantes, está trabajando en conjunto con el presidente de la Federación de Abogados del Estado de Sonora (FAES), Juan Francisco Alcaraz García, para que les regresen sus derechos adquiridos.

“Ahorita el abogado de nosotros está trabajando en conjunto con el presidente de la Federación de Abogados del Estado quienes el día miércoles se unieron a las personas que nos apoyan, y ellos están elaborando estrategias, pero el proceso sigue”, manifestó.

Esto se tomó tras determinar el Cabildo el día jueves que serán las instancias judiciales quienes resuelvan si se restituyen los beneficios a los trabajadores jubilados y pensionados.

Respecto a la recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que el Ayuntamiento de Hermosillo les restablezca sus derechos adquiridos en un plazo de 15 días, comentó que el próximo martes 29 de marzo acudirán a la CEDH para darle seguimiento a la queja presentada.

“El plazo vencería el día de hoy, pero dado que el lunes fue inhábil, será hasta el lunes 28 cuando vence el término, y el día martes vamos a ir a Derechos Humanos por una copia de la respuesta que va a girar el municipio. Ya tuvimos un acercamiento con el nuevo presidente quien está en la mejor disposición de apoyarnos, y ese documento lo vamos a llevar al Congreso del Estado y a todas las dependencias”, dijo.

Encinas Gámez lamentó que la autoridad municipal se mantenga en la misma postura de no devolverles sus derechos adquiridos, sin embargo, la lucha continúa, y no cesarán hasta que les regrese lo que es de ellos por Ley.

Incluso mencionó que este viernes se reunió con el Secretario del Ayuntamiento, Florencio Díaz quien les ofreció brindarles un apoyo de mil pesos en monedero electrónico a los jubilados que reciban una pensión de 15 mil pesos, la cual rechazaron.

“La postura de ellos es pagarle a la gente que gane ya no siete mil pesos para abajo, sino 15 mil mensual, una tarjeta electrónica ya no de mil 500 sino de mil pesos al mes, pero nosotros la rechazamos, pero bajamos la propuesta a la gente y ello dijeron que no. En lugar de subirlo a dos mil 350 que debían ser mensuales, le están bajando, según ellos para ayudar a más gente, pero no los están ayudando, les están robando”, enfatizó.

Los ex trabajadores colocaron este viernes un ataúd real frente al acceso principal de Palacio Municipal que representa a los seis jubilados y pensionados fallecidos sin que les otorgaran el apoyo de servicios funerarios a las familias.