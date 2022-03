Multan con 1.5 millones de pesos a Gallos

Además su directiva fue desafiliada del futbol mexicano, tras los incidentes de violencia del pasado sábado en el Estadio La Corregidora

El club Querétaro tendrá que jugar un año a puerta cerrada en sus partidos como local y pagar una multa de millón y medio de pesos, además de que su directiva fue desafiliada del futbol mexicano, tras los incidentes de violencia del pasado sábado en el Estadio La Corregidora y que obligaron a la reunión de urgencia en la FMF.

«De acuerdo con el artículo 47 del reglamento general de competencia de la FMF, el club Gallos Blancos perderá el partido 0-3 (frente a Atlas), sanción de un año jugando a puerta cerrada todos los partidos como local independientemente de la sede. Por lo que se refiere a Femenil y fuerzas básicas deberán jugar a durante un año como local a puerta cerrada. Sanción económica por un millón 500 mil pesos.

«El grupo de animación del club Querétaro está impedido de asistir durante tres años a partidos como local y un año en calidad de visitante», informó el presidente de la FMF, Yon de Luisa, tras la Asamblea General Extraordinaria en la FMF.

Enumeró también las sanciones para el Atlas.

«Adicionalmente la sanción notificada al Atlas es que el grupo de animación está vetado de asistir en calidad de visitante durante los próximos seis meses», comentó.

De Luisa justificó el que no hayan borrado del mapa el futbol en una plaza como Querétaro.

«Esta sanción no es ni en contra del Estado de Querétaro ni de la ciudad de Querétaro ni de su gente, es una sanción en contra del club y grupo de animación, por lo que una vez cumplidas las sanciones el futbol profesional podrá volver a la sede de Querétaro», comentó.

El presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, expuso las sanciones para la directiva que fue incapaz de garantizar la seguridad de los aficionados.

«En el caso del régimen de propiedad del club Gallos Blancos de Querétaro se desprende que el titular de los derechos de afiliación es Zolas Deportes y Entretenimiento S. de RL. de CV, esta situación permite a la Liga preservar la operación del equipo, fuentes de empleo y estabilidad del club a través de los siguientes mecanismos: inhabilitar a la actual administración del club Querétaro integrada por Gabriel Solares, Adolfo Ríos, Greg Taylor y Manuel Velarde por cinco años de cualquier actividad de dirección y/o administración relacionada con cualquier club afiliado a la FMF con el objeto de que no se repita un hecho como el del sábado.

«Que el titular original de los derechos de afiliación (Grupo Caliente) tome la administración para garantizar su funcionamiento con la condición que lo ponga en venta para que la misma se lleve a cabo en 2022, en caso contrario sea la Liga MX la que asuma la responsabilidad de asignar el certificado de afiliación», comentó Arriola.

Agregó que, además, no será afectado económicamente algún otro club involucrado en las multas por la Tabla de Cociente.

Arriola dijo que prohibirán de por vida a cualquier persona encontrada culpable por los hechos acontecidos en el Estadio Corregidora.