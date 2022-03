Muestra Zverev arrepentimiento por lo ocurrido en Acapulco

El tenista aseguró que su agresión al juez de silla es el peor momento de su vida y asegura que trabaja en que nunca vuelva a pasar algo así

Alexander Zverev aseguró que su agresión al juez de silla en Acapulco es el peor momento de su vida y asegura que trabaja en que nunca vuelva a pasar algo así.

«Puedo garantizar que nunca volveré a actuar de esta manera en mi carrera. Definitivamente fue el peor momento de mi vida, de mi carrera en general», afirmó el tenista alemán en conferencia de prensa previa al torneo de Indian Wells.

Zverev fue expulsado del Abierto Mexicano, donde era uno de los favoritos en singles, luego de golpear repetidamente la silla del juez luego de perder en dobles junto a Marcelo Melo frente al británico Lloyd Glasspool y el finlandés Harri Leiovaara, por 2-6, 6-4 y 6-10.

«Si eso vuelve a suceder, deberían prohibirme jugar, pero haré todo lo posible para asegurarme de que no suceda, no sólo en el próximo año, sino en toda mi carrera», mencionó.

«Al final del día, espero que la gente pueda perdonarme y entender que hay grandes presiones mentales y que pasan cosas que la gente ni siquiera ve y que todos somos humanos. No es fácil para mí. Pero me lo merezco».

La ATP impuso un periodo de un año de vigilancia sobre Alexander Zverev por la agresión, esto es que si comete una infracción que suponga una multa por conducta antideportiva o por agresión física o verbal de un oficial, rival, espectador o cualquier otra persona en la cancha o el recinto, será suspendido de los torneos de la ATP durante ocho semanas y recibirá una multa adicional de 25 mil dólares.