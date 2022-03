Muere Tom Parker a los 33 años

Falleció este miércoles tras perder la batalla contra el cáncer. En octubre de 2020, el cantante inglés reveló que tenía un tumor cerebral terminal

Tom Parker, ex integrante del grupo británico The Wanted, falleció este miércoles a los 33 años, tras perder la batalla contra el cáncer.

Kelsey Parker, esposa del artista, dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales.

«Con el dolor más profundo en nuestros corazones confirmamos que Tom falleció pacíficamente hoy con toda su familia a su lado. Nuestros corazones están rotos. Tom era el centro de nuestro mundo y no podemos imaginar la vida sin su sonrisa contagiosa y su presencia enérgica.

«Estamos realmente agradecidos por el derramamiento de amor y apoyo y pedimos que todos nos unamos para asegurar que la luz de Tom siga brillando para sus hermosos hijos.

«Gracias a todos los que han apoyado en su cuidado durante todo el tiempo, luchó hasta el final. Siempre estaré orgullosa de ti», escribió Kelsey.

En octubre de 2020, el cantante inglés reveló que tenía un tumor cerebral terminal.

«Hola chicos, saben que ambos (su pareja y él) hemos estado callados en las redes sociales durante algunas semanas y es hora de decirles por qué. No hay una forma fácil de decir esto, pero lamentablemente me diagnosticaron un tumor cerebral y ya estoy en tratamiento.

«Decidimos, tras pensarlo mucho, que en lugar de escondernos y tratar de mantenerlo en secreto haríamos una entrevista en la que podríamos exponer todos los detalles y dejar que todos supieran los hechos a nuestra manera», escribió el artista.

Fue en 2009 cuando Parker cocreó The Wanted con sus compañeros Max George, Siva Kaneswaran, Jay McGuiness y Nathan Sykes, con quienes saltó a la fama con su canción debut «All Time Low», lanzada en 2010 y que alcanzó el primer puesto de los 20 temas más escuchados en Reino Unido.

De acuerdo con Variety su otro éxito, «Glad You Came», lanzado en 2011 junto a su segundo álbum Battleground, alcanzó el tercer puesto en la lista Billboard Hot 100, aunque en el 2014 la agrupación decidió hacer una pausa indefinida para realizar proyectos en solitario.