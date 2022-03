Muere Emilio Delgado a los 81 años

Falleció de mieloma múltiple por cáncer en la sangre en su casa en Nueva York, dijo su esposa, Carol Delgado

Emilio Delgado, el actor que durante 45 años fue Luis, el dueño de una tienda de arreglos en el programa infantil Plaza Sésamo, falleció a causa de cáncer en la sangre.

Delgado murió de mieloma múltiple por cáncer en la sangre en su casa en Nueva York, dijo su esposa, Carol Delgado. Tenía 81 años.

Delgado se unió a Plaza Sésamo a partir de su tercera temporada en 1971. Dijo que los productores aceptaron su sugerencia de salpicar el guion con términos en español.

«La primera vez que vi caminar a Big Bird, mi diálogo era: `¡Big Bird!`»,pero yo no dije «Big Bird», dije «¡pájaro!»‘, comentó Delgado.

El actor dejó el programa cuando su contrato no fue renovado durante una reorganización en 2016.

Durante su etapa como actor, Luis hizo frecuentes apariciones en el teatro y en otras series de televisión. Interpretó un personaje recurrente en el drama periodístico Lou Grant de 1979 a 1982, y tuvo múltiples apariciones en Quincy M.E., Falcon Crest y La Ley y El Orden: Intento Criminal.