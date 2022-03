Muere el cantante «Tesoro de Sinaloa»

Gabriel Soto estaba hospitalizado debido a un ataque armado ocurrido el pasado mes de enero en Tijuana

De acuerdo con información de varios medios nacionales, este lunes se confirmó el fallecimiento del cantante Gabriel Soto Gastélum, mejor conocido como «El Tesoro de Sinaloa», tras pasar varios meses en el hospital debido a un ataque ocurrido el pasado mes de enero en Tijuana.

Amigos y familiares difundieron en redes sociales la muerte del intérprete de regional mexicano, quien se hizo famoso por sobrevivir a tres atentados del narcotráfico.

«Ya me he salvado tres veces de una muerte segurita, con puro ‘cuerno de chivo’ me tiraron de cerquita. 118 balazos ni Diosito me los quita», dice Gastélum en una parte de su más grande éxito, el narcocorrido «118 Balazos», que muchos fans han visto como premonitorio.

El pasado 22 enero, el intérprete de «Jefe de Clave Privada» sufrió un atentado a balazos en un un taller mecánico de Tijuana, según reportaron medios locales en su momento. Por la gravedad del ataque, fue trasladado a un hospital de Guadalajara, Jalisco, donde permaneció en estado grave hasta este fin de semana.

Hasta este momento, se desconocen más detalles sobre el fallecimiento del cantante.