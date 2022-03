Muere el actor William Hurt a los 71 años por causas naturales

El histrión obtuvo el premio Oscar por su participación en El Beso de la Mujer Araña

El legendario actor William Hurt, ganador del Óscar por su papel en la cinta El Beso de la Mujer Araña, falleció a los 71 años, según confirmó este domingo su hijo Will a través de un comunicado de prensa.

«Con gran tristeza, la familia Hurt lamenta el fallecimiento de William Hurt, amado padre y actor ganador del Óscar, el 13 de marzo de 2022, una semana antes de cumplir 72 años. Murió en paz, entre familiares, por causas naturales. La familia solicita privacidad en este momento», explicó Will en la difusión del fallecimiento.

Hurt tuvo tres nominaciones consecutivas a los Premios de la Academia como Mejor Actor a mediados de la década de los 80. Estos incluyeron El Beso de la Mujer Araña (1985), Children of a Lesser God (1986) y Broadcast News (1987). Ganó la estatuilla dorada por la primera de estas películas.

También fue un actor de teatro activo durante la década de los 80, apareciendo en varias producciones de Off-Brodway; recibió su primera nominación al Premio Tony en 1985, por la producción de Broadway de Hurlyburly.

Su papel debut en el cine fue en 1980, interpretando a un científico en el thriller de ciencia ficción Estados Alterados, por el que recibió una nominación al Globo de Oro a Nueva Estrella del Año. A partir de ahí, interpretó a un abogado seducido por Kathleen Turner en Body Heat (1981) y luego apareció en el papel de Arkady Renko, en Gorky Park.

Hurt obtuvo su cuarta nominación al Premio de la Academia por su interpretación de reparto en el thriller policiaco Una Historia Violenta (2005), de David Cronenberg.

Su carrera continuó con películas como Inteligencia Artificial, Syriana, El Buen Pastor, Mr. Brooks y Robin Hood.

Para las audiencias más jóvenes, Hurt formó parte del Universo Cinematográfico de Marvel en su papel de Thaddeus Ross. El personaje apareció en cinco películas de Marvel, incluidas El Increíble Hulk, Capitán América: Civil War, Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame y Black Widow.

Hurt nació el 20 de marzo de 1950 en Washington, DC. Su padre era parte de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, que hizo que la familia se mudara a Lahore, Mogadiscio y Jartum. Sus padres se divorciaron y su madre se casó con Henry Luce III, hijo del editor Henry Luce.

Luego asistió a la Universidad de Tufts, donde estudió teología. Posteriormente se unió a la división de teatro de la Juilliard School, donde pasó cuatro años al lado de futuras estrellas como Robin Williams y Christopher Reeves.