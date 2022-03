Mantienen su lucha jubilados del Ayuntamiento

Los ex trabajadores del Municipio de Hermosillo afirman que nunca se realizó ninguna observación para que les quitaran los beneficios adquiridos en su carrera laboral de más de 30 años

Representantes del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización (ISAF), ya enviaron un oficio al Ayuntamiento de Hermosillo donde aclara que no emitió ninguna observación derivada de la auditoría al clausulado del convenio sindical entre Ayuntamiento de Hermosillo del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del municipio Hermosillo.

Fue el pasado miércoles 16 de marzo que se entregó dicho documento dirigido al presidente municipal, Antonio Astiazarán, con copia para el secretario general del Sindicato del Ayuntamiento, Salvador Díaz Olguín, así lo dio a conocer Jorge Encina Gámez, vocero del movimiento de jubilados y pensionados municipales.

“El documento es muy claro: dice que el ISAF en las auditorías que hizo al Ayuntamiento no realizó ninguna observación para que nos quitaran nuestros beneficios, nuestros derechos adquiridos en nuestra carrera laboral de más de 30 años” expuso.

Encinas Gámez dijo que entregarán copia del oficio a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), y a las Comisiones de Derechos Humanos y de Asuntos Laborales para hacer de su conocimiento lo señalado por el ISAF, adelantar el proceso para que les regrese lo que por derecho les corresponde.

Mencionó que en su momento cuando Derechos Humanos emitió una recomendación al Ayuntamiento para que les devolvieran sus derechos adquiridos, las autoridades dijeron que dicha instancia no tenía competencia en asuntos laborales, y ahora que ISAF aclaró que no existió tal observación que argumentaba el presidente, no han emitido declaración alguna.

“Ahorita ya se le cerró esa puerta al Municipio donde dice que por culpa del ISAF nos quitaron, ahora están manejando que la Constitución dice que en su artículo 127 fracción Cuarta que no nos pueden dar nuestros derechos si no están plasmados en un documento, y existe un convenio vigente desde el 2016 pero ellos están en la misma postura de que sea un juez quien se los diga. Esperemos que recapaciten y que nos devuelvan lo que es de nosotros”, expresó.

Adelantó que la próxima semana acudirán a la CEDH para solicitar una reunión con el nuevo Ombudsman quien ya declaró su apoyo a los jubilados y pensionados municipales en este tema.