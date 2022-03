Mantienen regla de corredores en segunda base

Las Grandes Ligas y el sindicato de peloteros llegaron a un acuerdo tentativo para mantener en pie esta regla controvertida

Los corredores automáticos seguirán colocándose en los senderos durante los innings extra, por tercera temporada consecutiva.

Pese a la relajación de las restricciones impuestas por la pandemia, las Grandes Ligas y el sindicato de peloteros llegaron a un acuerdo tentativo para mantener en pie esta regla controvertida, según la cual, cada equipo que va al bate comienza con un corredor en la segunda base durante los innings extra.

La regla seguirá vigente al menos durante toda la temporada de 2022.

El acuerdo requiere del visto bueno de los dueños de los equipos de las mayores, algo que podría llegar la próxima semana, dijo el martes una persona cercana al convenio, quien solicitó permanecer anónima porque no se había autorizado un anuncio al respecto.

El diario New York Post fue el primer medio que informó sobre el acuerdo.

Asimismo, el acuerdo sobre modificaciones a las reglas de juego incluye la ampliación de las nóminas en activo, de 26 a 28 peloteros del 7 de abril al 1 de mayo, ante el comienzo postergado de la pretemporada.

Otra nueva regla beneficiaría a Shohei Ohtani, el astro de los Angelinos que brilla tanto en el montículo como con el bate. La modificación se presenta ante la adopción de la regla del bateador designado en ambas ligas.

Ahora, los lanzadores que abran juegos en el orden de bateo pueden continuar en éstos como bateador designado aunque sean relevados en la loma. Asimismo, un bateador designado puede ingresar en un juego para lanzar.

El cambio se aplicará a varias temporadas.

La modificación sobre el corredor automático se aplicó desde las campañas regulares de 2020 y 21, como parte del Manual de Operaciones que incluía los procedimientos para lidiar con el Covid-19. El cambio no se aplicó a las postemporadas en ninguno de esos dos años.

Hubo 78 juegos que se definieron en innings extra durante la campaña de 2020, abreviada por la pandemia. Los más largos en entradas fueron un par de encuentros de 13 innings en Houston, ganados por los Dodgers de Los Ángeles el 29 de julio y Oakland el 7 de agosto.

En cada temporada previa desde 1901 se había registrado al menos un juego de 15 innings o más largo.

Hubo 233 juegos de innings extra el año pasado. El más largo fue una victoria de los Dodgers de Los Ángeles en casa de los Padres de San Diego, el 25 de agosto, en 16 episodios.

La modificación para 2020 y 21 que abrevió las dobles carteleras a encuentros de siete innings, no continuará para 2022. Las nóminas de peloteros en activo serán de 28 desde el día inaugural hasta el 1 de mayo. Se reducirán a 26 del 2 de mayo al 31 de agosto y se ampliarán a 28 en el resto de la temporada regular.

El año pasado, el límite fue de 26 desde el juego inaugural hasta el 31 de agosto, antes de la ampliación a 28.