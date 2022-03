Lucha Oliver Pérez por un lugar con Arizona

El veterano pitcher mexicano se integró al final de los entrenamientos de primavera en busca seguir en las Ligas Mayores un año más

Oliver Pérez esperaba paciente para reportar con los Toros de Tijuana a mediados de marzo, en busca de un buen último ciclo como beisbolista profesional. Pero todo cambió y ahora busca una temporada más en las Grandes Ligas.

Pérez recibió la oportunidad para estar a la mitad de los entrenamientos de primavera con los Diamantes, y buscar un puesto para extender a 20 campañas la marca para un mexicano en la gran carpa.

«Con el cierre patronal encima, la verdad es que veía difícil que me pudiera llegar una oportunidad”, dijo Pérez, quien en febrero anunció que el ciclo 2022-2023 sería el último en su carrera. “Pero nunca deje de prepararme, como si ya fuera un hecho que venía Grandes Ligas”.

«Me tomó un poco de sorpresa, yo ya estaba listo para reportar a Tijuana, cuando me llamó mi agente, y le dije que no había nada que pensar, que era la oportunidad que quería”.

Gran trayectoria

En su carrera en Grandes Ligas, Oliver ha estado en ocho equipos, incluido Arizona, con los que jugó entre 2014 y 2015, a diferencia de la liga invernal mexicana, en la que siempre ha pertenecido a los Tomateros de Culiacán, equipo de su ciudad natal. Desde hace un par de años reside en Arizona, por lo que cree que de hacer el equipo, será de nuevo como jugar en casa.

«Con dormir en tu propia cama, ya desde ahí vas ganando”, explicó. “Muchos años tuve esa ventaja en el invierno en Culiacán, poder estar con mi familia, que vayan a verme, sentirme apoyado, y creo que aquí, con el favor de Dios, va a ser lo mismo”.

Pérez inició con el pie derecho su camino rumbo a su temporada 20, al retirar a los primeros tres bateadores que enfrentó en un juego de exhibición. El derecho ha llegado a tres de los últimos cuatro entrenamientos primaverales con la misión de ganarse su puesto, y siempre lo ha logrado.

«No me preocupo por si me voy a quedar o no”, señaló. “En todos estos años he aprendido que lo importante es preocuparse por hacer siempre lo mejor posible, con dar todo, porque si me voy a quedar o no, eso yo no controlo, pero el dar lo mejor de mí, eso sí… ¡Claro que tengo mucho este deseo!”.

Hace unos días anunció que en invierno jugaría con los Tomateros, para terminar su carrera como profesional, sin embargo, podría tener una asignatura pendiente. En marzo de 2023 es el Clásico Mundial de Beisbol y podría imponer un nuevo récord, al ser el único jugador en estar en las cinco ediciones de este evento.

«Ni siquiera lo estaba pensando, como que después de que el Clásico se canceló el año pasado, nadie hablaba de eso, pero ahora que veo que todo está para que se juegue, pues claro que quiero estar ahí con México”.