Logra «The Batman» 57 millones de dólares en su estreno en EU

La cinta está en camino de convertirse en el lanzamiento nacional más taquillero de 2022

El muy esperado reinicio de superhéroes de Warner Bros. The Batman generó 57 millones de dólares en venta de boletos el jueves y viernes, dijo Warner Bros.

Eso lo pone en camino de convertirse en el lanzamiento nacional más taquillero de 2022 y demuestra una vez más que los fanáticos del cine tienen un apetito insaciable por los superhéroes de los cómics.

A este resultado ayuda que WarnerMedia de AT&T Inc. vuelva a colocar a los cines al frente de su estrategia cinematográfica. El año pasado, con los altos temores de Covid-19 y las restricciones a la asistencia al cine, Warner Bros. optó por estrenar sus películas en los cines y en línea el mismo día, atrayendo a los fanáticos de los cines.

The Batman es solo el comienzo de lo que Warner Bros. planea para ser un mejor año de generación de ingresos en la taquilla.

Los estrenos exclusivos para cines de este año del estudio incluyen las características de DC Comics Black Adam, The Flash y Aquaman and the Lost Kingdom, así como el spin-off de Harry Potter Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore.

Las previsiones para el fin de semana de The Batman, protagonizada por Robert Pattinson en el papel principal, alcanzan los 150 millones de dólares, según la estimación del investigador Boxoffice.