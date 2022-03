Llaman a prevenir fraudes inmobiliarios

Para no ser víctima de un fraude inmobiliario durante la próxima temporada vacacional de Semana Santa, personal de la Unidad Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sonora, compartió información sobre las medidas preventivas a considerar antes de rentar un inmueble.

Indican que se han recibido reportes sobre esta práctica que realizan los ciberdelincuentes que roban fotos e información de casas y departamentos en renta, para anunciarlas en redes sociales a un precio muy bajo, logrando atraer personas que buscan vivienda para esta temporada y, al final, terminan siendo estafadas.

Una de las principales características de los delincuentes cibernéticos es que publican en plataformas rentas de casas, departamentos u hoteles a precios demasiado buenos para ser verdad; ante ello, se recomendó desconfiar de estas ofertas.

El modo de operar de los fraudeadores, al entrar en contacto con ellos, es que solicitan un depósito para apartar o también sugieren cubrir el adeudo total por el número de días que durará la estancia en ese lugar. Al momento de recibir el depósito, estos dan de baja la publicación, la bloquean o simplemente no contestan mensajes y llamadas.

En su carácter preventivo, la Unidad Cibernética de la SSP Sonora manifiesta que al rentar un lugar donde se planea vacacionar, se exhorta a ponerse de acuerdo con el arrendador para firmar un contrato en forma física y de ser así, leer a conciencia antes de firmarlo.

Se pide a las y los interesados que al rentar un inmueble para vacacionar, no compartan información personal a través de redes sociales, como fotografías, identificaciones, cuentas bancarias y direcciones, porque podrían ser utilizados por los delincuentes cibernéticos para suplantación de identidad y estafar a otras personas.

Para realizar una renta segura, se pide solicitar recomendaciones a conocidos o utilizar plataformas que ofrezcan garantías o reembolso en caso de fraude inmobiliario.

De ser víctima de fraude cibernético, es necesario reportar el perfil en la red social donde ocurrió la estafa, capturar evidencias como mensajes y páginas involucradas. De igual forma se aconseja contactar a la Unidad Cibernética para recibir una orientación en el teléfono 800-77-CIBER (24237) o enviar un correo electrónico a [email protected]