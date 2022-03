Llaman a concientizarse sobre el Síndrome de Down este 21 de marzo se conmemora el Día Mundial

A partir de hoy inicia la jornada Salud y derechos 2022 en la que se ofrecerán conferencias por reconocidos médicos

Con el objetivo de concientizar, promover y acercar información a la sociedad, sobre las personas con síndrome de Down, la Agrupación SD Hermosillo invita a su jornada “Salud y derechos 2022”, en el marco de la conmemoración del Día Mundial, instituida desde 2011 por la ONU, cuyas actividades inician este 21 de marzo.

Este lunes, es la conmemoración internacional del síndrome de Down, por lo que se invita a sumarse en redes sociales con la campaña de “Calcetines disparejos”, como una forma de visibilizar la diversidad humana, incluyendo a la trisomía 21, etiquetando a #SDHermosillo.

Además se ha preparado la conferencia “Evaluación del crecimiento en personas con síndrome de Down”, a cargo de la maestra Luz Anaiz Caraveo Gutiérrez, en la que se abordarán aspectos sobre las tablas de evaluación del crecimiento, su correcta medición, en peso, altura y masa corporal, que pueda orientar a las familias hacia un desarrollo óptimo y saludable, el 24 de marzo, a las 18 horas por el Facebook de SD Hermosillo.

También se invita a la jornada informativa titulada “Hablemos de salud y síndrome de Down”, en coordinación con el Hospital San José de Hermosillo, donde especialistas en genética, neurología, ginecología, psiquiatría y endocrinología estarán compartiendo con las familias, la información para la prevención y atención de algunas enfermedades y condiciones asociadas a esta trisomía.

Este evento se realizará el sábado 26 de marzo, a partir de las 9:00 horas, con entrada gratuita pero con riguroso registro previo al 6621714117, dado que los protocolos de pandemia siguen vigentes.

Finalmente, el 27 de marzo, a partir de las 10 horas, se realizará la caravana conmemorativa familiar, con el objetivo de ser un día para visibilizar respeto, derechos, sueños, familia, oportunidades, inclusión, vida diaria de todas las personas con esta condición.

El inicio será desde Bulevar Kino esquina con calle Treceava para finalizar en el estacionamiento del museo MUSAS.

Nuestra agrupación está conformada por más de 150 familias, que trabajan para desarrollar actividades que impulsen la formación de sus hijos e hijas, promuevan sus derechos y el conocimiento de sus capacidades, para el logro de la integración e inclusión en todos los ámbitos que una persona puede desarrollarse y evitar principalmente que sean discriminados y estigmatizados.

Como agrupación seguimos insistiendo en que el síndrome de Down no es una enfermedad, es una alteración genética de las más comunes en México, cuya incidencia es de uno de cada 800 casos, una condición de vida cuya expectativa hoy supera los 50 años, que no se padece, tampoco se sufre y como todos los seres humanos, estamos sujetos de derechos, de respeto y autonomía.

Por lo tanto y ante los retos de la vida actual, las personas con síndrome de Down, van teniendo más oportunidades en su desarrollo e inclusión en la sociedad, objetivo en el que se encuentra trabajando la agrupación junto con la Red de Discapacidad en Sonora, que agrupa a otras discapacidades y condiciones, y juntos desarrollan e impulsan actividades en favor de la sociedad, por lo cual se invita a la sociedad a participar en sus eventos conmemorativos, que pone a disposición en su fan page: SD Hermosillo.