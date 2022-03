Llama gobernador a servidores públicos a trabajar con humildad

El mandatario participó en el Encuentro Municipalista de la Coalición Juntos Hacemos Historia en la Ciudad de México

Como servidoras y servidores públicos, tenemos el compromiso de trabajar siempre con humildad y honestidad para todas las y los mexicanos, afirmó el gobernador Alfonso Durazo Montaño al participar en el Encuentro Municipalista de la Coalición Juntos Hacemos Historia celebrado en la Ciudad de México.

Ante gobernadoras, gobernadores, alcaldesas y alcaldes de diferentes estados del país el mandatario estatal reiteró que el compromiso de cada una y cada uno de ellos como servidoras y servidores públicos es el de gobernar por el bienestar de la gente, siempre con humildad.

«Hacer política es gestionar el bienestar de la gente. Si nuestra acción política no genera mayor bienestar, no estamos haciendo buena política. Dejemos las agendas personales a un lado, en otras palabras, que las jugadas no nos distraigan del juego y el juego se llama transformación y bienestar, todo lo demás es accesorio», expresó el gobernador Durazo Montaño.

En el encuentro también se abordó el tema del proyecto de la Reforma Energética que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, busca se apruebe en beneficio de las y los mexicanos.