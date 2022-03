La mosca blanca es fácil de aniquilar en los jardines señala investigador de la Unison

El insecto, cuyo ciclo de ida es de tres semanas, produce hasta 500 huevos, y al anidar en las plantas succiona los nutrientes de la planta lo que provoca el color amarillento

En esta temporada del año es común la presencia de la mosquita blanca, un insecto que, con el paso del tiempo, se ha convertido en una plaga urbana, siempre presente en los sistemas de producción agroalimentarios, pero que lo cálido del interior de las ciudades la ha hecho llegar hasta los jardines explicó Édgar Omar Rueda puente, investigador del Departamento de Agricultura y Ganadería.

“Es un insecto diminuto, estamos hablando de que mide de ancho alrededor de un milímetro por tres milímetros de largo; su ciclo de vida oscila entre las tres semanas y llega a producir alrededor de 500 huevos; entonces, con esos números nos podemos percatar de la gran cantidad de individuos que podemos nosotros apreciar en un determinado momento en una vegetación”, explicó.

Durante los meses de febrero y marzo es cuando es más común ver esta plaga en grandes cantidades en jardines y en la arquitectura vegetativa.

“Es una plaga que, acorde a su aparato bucal, raspa, chupa, succiona la savia y tiene la capacidad también de transmitir virus, entonces, esas características o cualidades que tiene el insecto repercuten para que una planta tienda a transformarse, a comportarse de una manera clorótica, amarillenta debido a la succión de nutrientes que está continuamente absorbiendo de una planta”, abundó.

Soluciones sustentables

Con base en los ejes rectores que se manejan a nivel mundial, como la sustentabilidad, indicó que más que productos químicos hay otras opciones para acabar con esta y otras plagas.

“Dentro de nuestros hogares se generan mucha agua jabonosa, la que usamos en la limpieza de nuestra vestimenta en el lavado, entonces esa agua y la de los trastes podemos darle un rehúso al utilizarlas asperjando a los árboles; hay otros tratamientos por supuesto que es el químico que no lo recomiendo en lo absoluto, no es necesario, no hay necesidad”, indicó el académico.

Como otra opción para atacar plagas recomendó rociar las plantas con extractos de plantas aromáticas como la salvia, el tomillo, el ajo y el orégano; que actuarán como bioinsecticida, área en las que trabajan y proveen desde la formación de recursos humanos en el Departamento de Agricultura.

Aclaró que, si bien la mosquita blanca puede llegar a hacer un daño significativo en el árbol o en jardines, no llegará a aniquilarlos, por lo que a manera de reacción recomendó incrementar las zonas verdes en las comunidades

Rueda Puente participará de forma virtual en un evento internacional organizado por la Unesco el 24 y 25 de marzo, en el cual compartirá las investigaciones hechas en el Departamento de Agricultura y Ganadería.