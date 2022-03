Invitan a donar sangre para niños con cáncer en el Hospital Infantil

Los interesados pueden acudir de lunes a domingo de 6:00 a 9:00 horas en el banco de sangre del nosocomio

Los niños con cáncer que se atienden en el Hospital Infantil del Estado (HIES) se benefician con la donación de sangre en el banco de sangre del nosocomio.

La Secretaría de Salud, invitó a la población a donar sangre altruistamente y ser parte del programa Donante Padrino, el cual tiene como objetivo concientizar y reclutar a personas que proporcionen su sangre o componentes sanguíneos, esto para uso terapéutico de quien lo requiera.

A cada persona que dona sangre se le entrega una tarjeta de donador altruista, además de que representa un beneficio, pues si el donador o alguno de sus familiares en algún momento requiere de sangre, se le apoya de manera directa, esto en todo el estado.

Algunos de los beneficios de donar sangre, indicó la dependencia, es que esta puede salvar hasta cuatro vidas, se hace una valoración médica sin costo, así como estudios de biometría hemática y pruebas serológicas.

La SS señaló que la donación de sangre no hace que la persona suba o baje de peso, no debilita, ni condiciona enfermedades, no contagia de virus o bacterias, pues todo el material que se utiliza para la donación es nuevo, estéril y desechable.

Algunos de los requisitos para poder donar sangre son los siguientes: presentar identificación oficial, ser mayor de 18 años y menor de 65, peso mayor de 50 kilos, gozar de buena salud, no haber fumado las últimas seis horas, no haberse desvelado, no estar en condición de embarazada o lactando.

Asimismo, no tener en los últimos seis meses parto, cesárea, cirugías o tratamientos dentales, no tener caries, al menos 48 horas sin haber ingerido alcohol, mujeres con vida sexual activa haberse realizado el papanicolau en los dos últimos años.

Para poder donar también es fundamental un ayuno mínimo de cuatro horas y máximo de 12 horas y no haberse realizado endoscopias, tatuajes, perforaciones, acupuntura y depilación láser en el último año.

Además, quienes padecieron hepatitis antes de los 10 años de edad, pueden ser donadores.

En el HIES la donación de sangre es de lunes a domingo de 06:00 a 09:00 horas.