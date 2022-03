Inician investigación formal contra Will Smith por abofetear a Chris Rock

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ha iniciado oficialmente una «revisión formal» del incidente

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas reprobó este lunes a Will Smith por abofetear a Chris Rock durante la gala de Óscar 2022. Ante esto, se ha iniciado oficialmente una «revisión formal» del incidente.

«La Academia condena las acciones del Sr. Smith en el programa de anoche. Hemos comenzado oficialmente una revisión formal del incidente y exploraremos más acciones y consecuencias de acuerdo con nuestros estatutos, normas de conducta y la ley de California», dijo la Academia en un comunicado.

La Academia también incluyó su Código de Normas, que se actualizó por última vez en 2017 a raíz del movimiento #MeToo, que restringe el «contacto físico que no consensuado» y requiere que los miembros traten a los demás con respeto.

«Los miembros de la Academia deben exhibir una conducta profesional adecuada en sus interacciones con todas las personas con las que se encuentren en relación con sus roles profesionales, incluidos colegas, personal de producción y otros en la comunidad cinematográfica», dice el código, que también señala que cualquier persona que viole estas acciones podría estar sujeta a suspensión o expulsión de su membresía.

La estrella de Rey Richard: Una Familia Ganadora irrumpió en el escenario después de que Rock hiciera una broma sobre la cabeza rapada de Jada Pinkett Smith, quien tiene alopecia.

«Will Smith me acaba de dar una bofetada», dijo Rock a la audiencia, en un ligero estado de incredulidad.

«Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu boca», gritó Smith en respuesta, a lo que Rock trató de defenderse diciendo: «Vaya, amigo, fue una maldita broma de G.I. Jane«.

Momentos después, Smith ganó el Óscar al Mejor Actor y se disculpó con la Academia y sus compañeros nominados, aunque no con Rock. Al final dijo que espera que la Academia lo invite de nuevo en el futuro.

«Quiero disculparme con la Academia, quiero disculparme con todos mis compañeros nominados. Este es un momento hermoso, y no estoy llorando por ganar un premio. No se trata de ganar un premio para mí», dijo Smith, luego de una ovación de pie.

Algunos miembros de la Academia han sido expulsados en el pasado, incluidos Harvey Weinstein y Roman Polanski, pero hasta la fecha nunca se le ha revocado un Óscar a una persona.