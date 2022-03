Ingresan leyendas del futbol al Salón de la Fama en su décima Generación

Se trata de Maribel Domínguez, Pia Sundhage, Roberto Carlos, Ronaldinho, Raúl González, Fabio Cannavaro, Oswaldo Sánchez y Antonio Carlos Santos

Acabó la espera, el Salón de la Fama del Futbol Internacional ya tiene a su décima Generación dentro del recinto.

Después de 16 meses de demora, ante la pandemia de Covid-19, el Auditorio Gota de Plata en Pachuca por fin pudo ser una vez más sede de una ceremonia de investidura.

Maribel Domínguez, Pia Sundhage, Roberto Carlos, Ronaldinho, Raúl González, Fabio Cannavaro, Oswaldo Sánchez y Antonio Carlos Santos aguardaron el paso del tiempo para poder ver sus nombres entre los más reconocidos del balompié nacional y mundial.

Junto a ellos también entraron los emblemáticos Jesús del Muro y Vicente Pereda, así como los ya fallecidos Pablo Larios y el brasileño Didí.

«Nací en un barrio popular en Guadalajara, donde nos poníamos a jugar en la calle y la portería eran dos piedras, y recuerdo que yo le decía a mis amigos quería ser un jugador importante, que la gente me recordara y ellos me decían ‘estás loco’.

«Ahora puedo decir: atrévanse a soñar, se vale y se puede», expresó Oswaldo Sánchez, guardameta de México en el Mundial de Alemania 2006.

Ante las ausencias de Roberto Carlos, Cannavaro y Raúl, Ronaldinho fue el investido estelar de la noche y a quien se le aplaudió de pie tras la presentación que hiciera de él su ex compañero en el Barcelona, Rafael Márquez.

«Ni en mi mejor sueño imaginaba estar aquí, yo siempre era de jugar futbol, divertirme, pasar centro y el futbol me dio la oportunidad de estar aquí», señaló Ronaldinho.

La décima Ceremonia de Investidura también fue el marco para un mensaje de paz, ante el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, además de los hechos de violencia en el Querétaro vs. Atlas, a través de la interpretación de «Sólo le pido a Dios» a cargo de Mijares y su hija Lucero.

Al igual se reconoció al personal médico que ha estado al frente de la batalla en México ante la pandemia de Covid-19 en los últimos dos años.

Leyendas a distancia

La ausencia de varios inducidos en la décima generación del Salón de la Fama del futbol se sintió menos con mensajes audiovisuales o la presencia de amigos que hablaron en su nombre.

«Quiero agradecer a quienes votaron por mi para estar en una lista de jugadores y leyendas. Un abrazo a todos los que han seguido mi trayectoria, mis goles. Estoy muy agradecido porque pertenezco a este grupo de leyendas», dijo Roberto Carlos en un video.

Caso similar fue el del delantero español Raúl González, quien tampoco asistió al evento.

«Es una enorme alegría formar parte del Salón de la Fama del Futbol. Deseo que lo disfruten.

«El futbol es mi pasión, es mi vida y quiero aprovechar para animar a los jóvenes a que persigan sus sueños, con esfuerzo, con perseverancia», aseguró el ex delantero del Real Madrid.

Otra gran ausencia fue la de Pia Sundhage, entrenadora de la Selección femenil de Brasil, quien no pudo estar presente por enfermedad.

«Estoy muy agradecida de estar ya en el Salón de la Fama», compartió Sundhage.

Las otras grandes faltas ayer fueron las de Waldir Pereira «Didí» y Pablo Larios, ambos inducidos al Salón de la Fama tras haber fallecido.

«Hablar de Pablo Larios es hablar de un portero que se atrevió a hacer lo que nadie hacía. Fue un personaje sui géneris. Gran hombre, gran jugador. El cielo está de fiesta, Pablo está muy contento y está en la memoria de todos por que se lo merece. El arquero de la Selva», compartió Roberto Ruiz Esparza en nombre de su amigo.