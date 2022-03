Ingresa Lorena Ochoa al Salón de la Fama de la LPGA 

La golfista mexicana ganó 27 títulos de la LPGA, incluidos dos Grand Slam, pero no había sido elegible porque su carrera solo abarcó desde 2003 hasta su retiro en 2010

La leyenda mexicana del golf femenino Lorena Ochoa fue incluida en el Salón de la Fama de la LPGA este martes después de que el circuito levantara un requisito de 10 años para que las jugadoras fueran consideradas para la consagración.

Ochoa ganó 27 títulos de la LPGA, incluidos dos Grand Slam, pero no había sido elegible porque su carrera solo abarcó desde 2003 hasta su retiro en 2010.

Pero el comité del Salón de la Fama de la LPGA eliminó este martes el requisito de 10 años.

«Es un honor recibir este reconocimiento. Fue inesperado y muy especial para mí», dijo Ochoa.

Beth Daniel, miembro del comité y miembro del Salón de la Fama, dijo que la regla de los 10 años data de los primeros días del circuito, cuando se sentía que las jugadoras necesitaban jugar más tiempo para apoyar a la LPGA.

«Creo que hemos visto que el circuito es lo suficientemente fuerte ahora que no necesitamos ese requisito, por lo que el comité decidió eliminarlo», subrayó Daniel.

«Si llegas al Salón de la Fama en menos de 10 años, más poder para ti. No deberíamos dejarte fuera del Salón de la Fama por ese motivo», añadió.

Ochoa, incluida en el Salón de la Fama del Golf Mundial en 2017, ganó títulos importantes en el Abierto Británico Femenino de 2007 y el Campeonato Kraft Nabisco de 2008.

Fue la Novata del Año de la LPGA en 2003 y cuatro veces Jugadora del Año de la LPGA entre 2006 y 2009, cuando también ganó el Trofeo Vare por el promedio de puntuación más bajo.

Ochoa fue número uno del mundo durante 158 semanas consecutivas, el total más largo y semanas consecutivas en la cima de la clasificación.

«Me tomó por sorpresa (la nominación) y me conmovió mucho. Nunca lo imaginé», dijo Ochoa.

El comité también incorporó a la categoría honoraria a 13 miembros fundadoras originales del LPGA Tour.